Fox News: расследование истоков «российского дела» может стать «конфузом» для спецслужб США

В своей статье в The Washington Post экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что в слежке за избирательным штабом Трампа во время президентской кампании 2016 года не было ничего дурного, передаёт Fox News. Тем временем левые американские СМИ выступают против рассекречивания информации об истоках «российского дела». По мнению телеведущего Такера Карлсона, у этой позиции есть лишь одно объяснение — желание спасти спецслужбы США от позора.
Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Пару часов назад The Washington Post, наша местная столичная газета, опубликовала статью бывшего директора ФБР Джима Коми. В этой статье Коми объясняет, что любое наблюдение обамовского Минюста за избирательным штабом Трампа в 2016 году было полностью оправданным и правомерным. В этом не было абсолютно ничего странного! Да, за американскими гражданами вели электронное наблюдение без их ведома, но ведь не шпионили — конечно, не шпионили! — а расследовали. Это делалось ради вашего же блага, и если вам это не нравится, то вы непатриотичны и, возможно, психически больны. Такова позиция Коми.
Чего в этой статье не было, так это каких-либо доказательств правдивости его слов. Коми крайне ангажирован политически, в прошлом он не раз искажал правду, замалчивая факты. Но он утверждает, что вы всё равно должны ему верить: это ваш долг.
А можно и по-другому: мы могли бы сами посмотреть, что именно произошло в 2016 году. Мы могли бы рассекретить всю относящуюся к делу информацию и обнародовать её. Таким образом, нам не пришлось бы верить кому бы то ни было на слово касательно того, что произошло. Ни Коми, ни Трампу, ни кому-либо другому. Именно это предложил президент, а левые негодуют. Посмотрите!
КРИС ХЕЙЗ, ведущий MSNBC:У Трампа есть все основания полагать, что (генпрокурор США. — ИноТВ) Барр воспользуется своими новыми полномочиями, чтобы помочь президентской пропаганде, направленной против «глубинного государства»… То, что Трамп дал Барру единоличную власть в вопросе секретности, огромное событие для мира разведслужб. Барр сможет отменять независимые решения агентств о присвоении грифов секретности. И похоже, что всё это делается с очевидной целью — по сути, для того чтобы дать (ведущему Fox News. — ИноТВ) Шону Хэннити материал для его телепередачи… Итак, теперь складывается впечатление, что планируется что-то вроде чистки идеологически подозрительных членов аппарата разведки.
Ага. «Это чистка! Как у Иосифа Сталина! Если мы не остановим публикацию этой информации, погибнут люди!» — вот что они вам рассказывают. Ещё один день сбалансированного освещения новостей на MSNBC.
Когда вы будете смотреть и пересматривать этот фрагмент, не забывайте, что Крис Хейз не агент ЦРУ по связям с общественностью, а член журналистского корпуса страны. Но он не выступает за открытость. Напротив, Хейз, используя свой статус защитника интересов общественности, высказывается против того, чтобы предоставить народу больше информации.
Это, кстати, не военные тайны и не имена американских агентов, работающих за океаном под прикрытием. Речь идёт об информации касательно того, как ФБР шпионило за американцами, расследуя преступления, которых, как мы теперь знаем, не было.
Чем же может быть обосновано сохранение всего этого, всех подробностей в тайне? Разве что стремлением защитить разведывательные агентства от конфуза. Вот что их страшит. И именно поэтому бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и многие другие хотят во что бы то ни стало сохранить завесу секретности.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости прокомментировал слова советника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джона Болтона о возможной причастности Ирана к инциденту с коммерческими танкерами у берегов ОАЭ.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с коллегой из Японии Такэси Ивая заявил, что Москва рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Токио в военной сфере в эру Рэйва, которая наступила в стране с восшествием на престол императора Нарухито.
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Парламент Казахстана принял постановление о присвоении статуса «Почётный сенатор» первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в том числе за вклад в консолидацию общества, определение стратегического курса развития государства, передаёт Интерфакс.
В Роспотребнадзоре предупредили, что купание в городских фонтанах чревато не только простудой, но и более серьёзными заболеваниями. Об этом сообщается в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
На Украине в Ровенской области разбился военный вертолёт Ми-8. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщается на странице пресс-службы Сухопутных войск Украины в Facebook.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что более 60 человек задержали сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ. Обыски провели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях.
Посол Турции в США Сердар Кылыч заявил в ходе выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, что американские истребители F-35 планируется разместить в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
В американской неправительственной Ассоциации по контролю над вооружениями прокомментировали заявление главы управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли о том, что, по мнению США, Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал рекомендацию украинского лидера Владимира Зеленского политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к людям.
Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов сообщил, что для подключения к системам Международной космической станции многофункционального лабораторного модуля «Наука» потребуется десять выходов в открытый космос.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что он и его игроки разочарованы поражением от «Челси» в финале Лиги Европы, но отметил, что команда всё равно стала сильнее за прошедший сезон.