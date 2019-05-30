Fox News: расследование истоков «российского дела» может стать «конфузом» для спецслужб США

В своей статье в The Washington Post экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что в слежке за избирательным штабом Трампа во время президентской кампании 2016 года не было ничего дурного, передаёт Fox News. Тем временем левые американские СМИ выступают против рассекречивания информации об истоках «российского дела». По мнению телеведущего Такера Карлсона, у этой позиции есть лишь одно объяснение — желание спасти спецслужбы США от позора.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Пару часов назад The Washington Post, наша местная столичная газета, опубликовала статью бывшего директора ФБР Джима Коми. В этой статье Коми объясняет, что любое наблюдение обамовского Минюста за избирательным штабом Трампа в 2016 году было полностью оправданным и правомерным. В этом не было абсолютно ничего странного! Да, за американскими гражданами вели электронное наблюдение без их ведома, но ведь не шпионили — конечно, не шпионили! — а расследовали. Это делалось ради вашего же блага, и если вам это не нравится, то вы непатриотичны и, возможно, психически больны. Такова позиция Коми.



Чего в этой статье не было, так это каких-либо доказательств правдивости его слов. Коми крайне ангажирован политически, в прошлом он не раз искажал правду, замалчивая факты. Но он утверждает, что вы всё равно должны ему верить: это ваш долг.



А можно и по-другому: мы могли бы сами посмотреть, что именно произошло в 2016 году. Мы могли бы рассекретить всю относящуюся к делу информацию и обнародовать её. Таким образом, нам не пришлось бы верить кому бы то ни было на слово касательно того, что произошло. Ни Коми, ни Трампу, ни кому-либо другому. Именно это предложил президент, а левые негодуют. Посмотрите!



КРИС ХЕЙЗ, ведущий MSNBC: У Трампа есть все основания полагать, что (генпрокурор США. — ИноТВ) Барр воспользуется своими новыми полномочиями, чтобы помочь президентской пропаганде, направленной против «глубинного государства»… То, что Трамп дал Барру единоличную власть в вопросе секретности, огромное событие для мира разведслужб. Барр сможет отменять независимые решения агентств о присвоении грифов секретности. И похоже, что всё это делается с очевидной целью — по сути, для того чтобы дать (ведущему Fox News. — ИноТВ) Шону Хэннити материал для его телепередачи… Итак, теперь складывается впечатление, что планируется что-то вроде чистки идеологически подозрительных членов аппарата разведки.



Ага. «Это чистка! Как у Иосифа Сталина! Если мы не остановим публикацию этой информации, погибнут люди!» — вот что они вам рассказывают. Ещё один день сбалансированного освещения новостей на MSNBC.



Когда вы будете смотреть и пересматривать этот фрагмент, не забывайте, что Крис Хейз не агент ЦРУ по связям с общественностью, а член журналистского корпуса страны. Но он не выступает за открытость. Напротив, Хейз, используя свой статус защитника интересов общественности, высказывается против того, чтобы предоставить народу больше информации.



Это, кстати, не военные тайны и не имена американских агентов, работающих за океаном под прикрытием. Речь идёт об информации касательно того, как ФБР шпионило за американцами, расследуя преступления, которых, как мы теперь знаем, не было.



Чем же может быть обосновано сохранение всего этого, всех подробностей в тайне? Разве что стремлением защитить разведывательные агентства от конфуза. Вот что их страшит. И именно поэтому бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и многие другие хотят во что бы то ни стало сохранить завесу секретности.



Дата выхода в эфир 28 мая 2019 года.