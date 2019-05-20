Telegraph: британская разведка узнала о «российском досье» задолго до Трампа

Британские разведывательные службы узнали о существовании так называемого российского досье, составленного бывшим офицером Кристофером Стилом на Дональда Трампа, за несколько месяцев до самого президента, сообщает The Daily Telegraph. Тем не менее правительство Великобритании отрицает, что с «досье» была ознакомлена и премьер-министр страны Тереза Мэй.

Руководители британских разведслужб были тайно проинформированы о так называемом российском досье на президента США Дональда Трампа, прежде чем сам американский лидер о нём узнал, стало известно The Daily Telegraph.

По данным издания, руководители британской контрразведки МI5 и секретной разведывательной службы МI6 узнали о «досье», составленном бывшим офицером разведки Кристофером Стилом, через несколько недель после избрания Трампа в ноябре 2016 года.

При этом самому президенту стало известно о «досье», в котором среди прочего сообщалось о похождениях Трампа с проститутками в Москве, лишь в январе 2017 года, когда перед инаугурацией его предупредил бывший директор ФБР Джеймс Коми. Это произошло всего за четыре дня до обнародования информации интернет-изданием BuzzFeed.

Как отмечает издание, данная информация может негативно сказаться на отношениях Великобритании и США в преддверии июньского визита Трампа в Лондон.

The Daily Telegraph полагает, что в Великобритании к «досье» отнеслись со всей серьёзностью, о чём свидетельствует тот факт, что оно дошло до высокопоставленных представителей британской разведки.

По данным газеты, незадолго до президентских выборов в США Стил встречался с агентами ФБР, для того чтобы предупредить их о связях Трампа с Россией. Однако после «неожиданной» победы Трампа Стил понял, что пришло время поставить в известность и правительство Мэй.

Стил обратился со своей информацией к председателю Объединённого разведывательного комитета и главе Объединённой разведывательной организации Великобритании Чарльзу Фарру, отвечающему за оценку секретной информации.

Как стало известно The Telegraph, они встретились в доме Фарра в Уимблдоне, Южный Лондон, через неделю после победы Трампа на выборах и построчно рассмотрели «досье». 10 дней спустя они вновь встретились для обсуждения служебных записок, составленных Стилом уже после выборов.

Согласно источникам издания, Фарр подошёл к информации со всей серьёзностью и передал её вышестоящим чиновникам. Считается, что и генеральный директор МI5 Эндрю Паркер, и генеральный директор МI6 Алекс Янгер ознакомились с «досье».

Тем не менее правительство страны настаивает, что премьер-министр Тереза Мэй не знала о его существовании, однако, почему в разведке приняли решение не сообщать об информации, собранной Стилом, главе государства, неизвестно.