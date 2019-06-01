24 Horas: Мексика выступила за диалог с США — из-за принципа «око за око» все останутся одноглазыми

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор попросил Дональда Трампа откорректировать меру по введению пошлин на продукцию, ввозимую из Мексики. Американский президент заверяет, что повысит их в том случае, если эта страна не остановит поток нелегальных иммигрантов, прибывающих через границу.

В очередной раз Дональд Трамп использовал свой Twitter, чтобы неожиданно выступить с угрозой введения пошлин. В этот раз речь шла о Мексике. Он объявил о том, что в 10 июня введёт пошлину в размере 5% на все товары, поступающие из этой страны. И что пошлины вырастут до 25%, если нелегальные иммигранты не перестанут пересекать границу.

Эта мера может подорвать обе экономики.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Это не око за око, зуб за зуб, поскольку мы все останемся беззубыми и одноглазыми. Нам нужно искать диалог.

Даже партия Трампа выразила тревогу, но президент настаивает на том, что Мексика пускает к границе семьи, бегущие от бедности и насилия в Центральной Америке.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР: Да, мы выполняем взятые на себя обязательства в сфере миграционной политики.

Это уже не первая мера, принимаемая Трампом в его борьбе с иммиграцией. Он пообещал построить стену, он разделял семьи, объявлял в стране чрезвычайное положение и наказывал страны Центральной Америки, урезая предоставляемую им помощь. Введение пошлин против Мексики может подставлять опасность для другого его обещания — трёхстороннего соглашения с Канадой и Мексикой, которое пытались ратифицировать парламенты этих стран.

Дата выхода в эфир 01 июня 2019 года.