Canal 24 Horas TV

24 Horas: Мексика выступила за диалог с США — из-за принципа «око за око» все останутся одноглазыми

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя угрозы Дональда Трампы ввести 5%-пошлины на мексиканские товары, заявил о необходимости налаживания диалога, передаёт Canal 24 Horas TV. При этом политик предупредил, что если следовать принципу «око за око, зуб за зуб», то все останутся «беззубыми и одноглазыми».
Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор попросил Дональда Трампа откорректировать меру по введению пошлин на продукцию, ввозимую из Мексики. Американский президент заверяет, что повысит их в том случае, если эта страна не остановит поток нелегальных иммигрантов, прибывающих через границу.
 
В очередной раз Дональд Трамп использовал свой Twitter, чтобы неожиданно выступить с угрозой введения пошлин. В этот раз речь шла о Мексике. Он объявил о том, что в 10 июня введёт пошлину в размере 5% на все товары, поступающие из этой страны. И что пошлины вырастут до 25%, если нелегальные иммигранты не перестанут пересекать границу.
 
Эта мера может подорвать обе экономики.
 
АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Это не око за око, зуб за зуб, поскольку мы все останемся беззубыми и одноглазыми. Нам нужно искать диалог.
 
Даже партия Трампа выразила тревогу, но президент настаивает на том, что Мексика пускает к границе семьи, бегущие от бедности и насилия в Центральной Америке.
 
АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР: Да, мы выполняем взятые на себя обязательства в сфере миграционной политики.
 
Это уже не первая мера, принимаемая Трампом в его борьбе с иммиграцией. Он пообещал построить стену, он разделял семьи, объявлял в стране чрезвычайное положение и наказывал страны Центральной Америки, урезая предоставляемую им помощь. Введение пошлин против Мексики может подставлять опасность для другого его обещания — трёхстороннего соглашения с Канадой и Мексикой, которое пытались ратифицировать парламенты этих стран.
 
Дата выхода в эфир 01 июня 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
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Дональд Трамп иммиграция Мексика мигранты пошлины США торговля Центральная Америка
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