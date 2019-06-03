DM: США обещают пойти на диалог с Ираном, если он будет вести себя «как нормальная страна»

Вашингтон готов сесть за стол переговоров с Ираном без предварительных условий. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. Вместе с тем, по словам политика, прежде чем начать беседу американские власти ожидают, что Исламская республика изменит своё поведение, сообщает Daily Mail.

Америка готова участвовать в переговорах с Ираном по его ядерной программе без предварительных условий, но должна убедиться, что он ведёт себя как «нормальная страна». Об этом во время визита в Швейцарию заявил госсекретарь США Майк Помпео, передаёт Daily Mail.

Ранее иранский президент Хасан Рухани не исключил проведения переговоров при условии, что Вашингтон проявит уважение. При этом он отметил, что Тегеран не пойдёт на этот шаг, если на него будет оказываться давление, напоминает издание.

Журналисты попросили Помпео прокомментировать заявление Рухани. Явно смягчая свою прошлую позицию, госсекретарь сказал: «Мы готовы участвовать в диалоге без предварительных условий. Мы готовы сесть за стол переговоров».

Вместе с тем он добавил, что Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы «изменить враждебную деятельность» Ирана на Ближнем Востоке. В качестве примеров такой активности он привёл поддержку Тегераном «Хезболлы» и сирийского правительства.

По словам Помпео, президент США Дональд Трамп с давних пор говорит о своей готовности участвовать в переговорах с Ираном. «Мы, определённо, готовы провести эту беседу, когда иранцы смогут доказать, что они могут вести себя как нормальная нация», — подчеркнул госсекретарь.

Официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Мусави отреагировал на предложение Вашингтона. Он заявил: «Исламская республика Иран не обращает внимания на игру слов и предание новых форм выражению скрытых планов. Важно, чтобы США изменили общий поход и настоящее поведение в отношении иранской нации».

В мае Вашингтон ужесточил возобновлённые в прошлом году санкции против Ирана. Американские власти приказали другим странам приостановить импорт иранской нефти. Кроме того, в течение последних недель США намекнули на готовность к военной конфронтации с Тегераном и отправили дополнительные войска на Ближний Восток, обращает внимание Daily Mail.