Das Erste: после встречи с Помпео глава МИД Германии заговорил о «глубоко укоренившейся дружбе» с США

После внезапной отмены визита около трёх недель назад госсекретарь США Майк Помпео, наконец, приехал в Берлин. Как сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste, американский дипломат высказался в защиту санкций США в отношении Ирана и призвал Германию к увеличению расходов на оборону. Несмотря на ряд разногласий, глава МИД Германии Хайко Маас после встречи говорил о «глубоко укоренившейся дружбе» с Вашингтоном.

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Германию высказался в защиту жёсткого курса Вашингтона в отношении Ирана и призвал другие страны примкнуть к американским санкциям, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

После встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом Помпео сказал, что Иран, помимо всего прочего, не выполнил свои финансовые обещания по международному соглашению о борьбе с терроризмом. США ввели санкции на определённые вещи в торговле с Ираном, но другие товары — к примеру, гуманитарного характера — санкциями не облагаются.

Хайко Маас после встречи с американским гостем говорил о тесных связях между двумя странами. По его мнению, они являются отражением «глубоко укоренившейся дружбы» между Германией и США. Многие международные вопросы и конфликты можно решить лишь в тесном согласовании между обоими государствами.

В иранской политике Германия и США преследуют одинаковые цели, считает Маас. Они лишь идут к ним разными путями. Берлин хочет помешать тому, чтобы у Ирана было ядерное оружие, и ожидает обозначения позиции Тегерана по вопросу этой ракетной программы.

Разногласия отмечаются в обращении с китайской корпорацией Huawei. С точки зрения США, невозможно устранить соображения безопасности в том, что касается сотрудничества с китайской кампанией по созданию коммуникационной сети 5G. Необходимо гарантировать надёжность сетей данных, в которые переходит информация со стороны США, чтобы она не попала в руки Коммунистической партии Китая. Пекин угрожает национальной безопасности США, Европы и западных демократий по всему миру, заявил американский госсекретарь.

Маас в ответ подчеркнул, что правительство Германии при вводе сети 5G придерживается высоких стандартов безопасности. Берлин также думает об этом в связи с работой компании Huawei и сетей 5G.

Также мало общего в позициях двух стран отмечается в вопросе расходов на оборону, продолжает Das Erste. Незадолго до визита в Германию Помпео снова напомнил об американском требовании повысить немецкий оборонный бюджет. «Они представляют важную и крупную национальную экономику внутри ЕС, и они должны быть полностью вовлечёнными и посвятить полагающиеся ресурсы защите Европы», — заявил Помпео в беседе с журналистами.

Госсекретарь США дал понять, что президент Трамп недоволен последним увеличением расходов Германии на оборону: «Они дали в Уэльсе обещание. Они должны предъявить план, чтобы этого достичь, и я уверен, что мы будем это обсуждать».

Как отмечается на сайте Das Erste, Помпео сейчас восполняет внезапно отменённый визит в Германию три недели назад. Тогда он поехал в Ирак из-за обострения иранского кризиса и вызвал недовольство в правительственной коалиции в Берлине.