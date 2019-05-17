Помпео: в венесуэльском кризисе США выступают силой добра

В интервью радио Fox News госсекретарь США Майк Помпео признался, что его беспокоит, когда в ситуации вокруг Венесуэлы Вашингтон выставляют злодеем. По словам политика, в действительности американские власти выполняют «важную и благородную миссию», пытаясь привнести демократию в «доведённую до нищеты» соседнюю страну.

Госсекретарь США Майк Помпео дал интервью радиостанции Fox News. Политик рассказал о своём недавнем визите в Россию, поделился впечатлениями о встрече с Владимиром Путиным и прокомментировал венесуэльский кризис.

По словам Помпео, несмотря на существующие противоречия, интересы Москвы и Вашингтона нередко пересекаются. К примеру, обе стороны стремятся добиться мира в Афганистане и создать безъядерную зону на Корейском полуострове.

«Кроме того, существуют вопросы, по которым мы не только можем работать вместе, но и уже тесно сотрудничали. Когда я был директором ЦРУ, мы совместно боролись с терроризмом во всех частях света, делясь информацией между нашими странами о террористических угрозах. Я точно знаю, что мы уберегли Америку благодаря информации, которую нам предоставили русские. И я знаю, мы спасли жизни русских благодаря информации, которая оказалась в нашем распоряжении», — подчеркнул Помпео.

Затем госсекретарь признался, что комментарий российского президента о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера не был для него неожиданным. «Вы знаете, меня очень мало что удивляет в этом парне (Путине. — ИноТВ)», — сказал Помпео.

Он предположил, что расследование Мюллера «обременяло» не только американского, но и российского президента. Поэтому Путин был доволен тем, что доклад Мюллера развеял версию о «сговоре» Москвы со штабом Трампа, став поворотным моментом для улучшения отношений между двумя странами.

Помпео также сообщил, что его беспокоит, когда в кризисе вокруг Венесуэлы российские власти поддерживают президента Николаса Мадуро или выставляют злодеем Вашингтон. Но ещё большую тревогу у него вызывает то, что с подобными высказываниями выступают американские политики.

По словам госсекретаря, ситуация в Венесуэле вполне очевидна. Неудачная экономическая модель, выбранная «режимом Мадуро», привела к смерти «миллионов венесуэльцев» и довела латиноамериканскую страну до нищеты.

«У стремления Соединённых Штатов помочь венесуэльскому народу прийти к демократии есть отчётливые цели. Мы настоящая сила добра в сегодняшней Венесуэле. Доказательством тому служат 300 тонн продовольствия, которые находятся на границе и дожидаются, пока их пустят в страну, чтобы больные и голодные дети получили лекарства и еду», — подчеркнул политик.

«Поэтому заявления американцев, которые винят Соединённые Штаты за ситуацию в Венесуэле, не соответствуют фактам и вызывают у меня отвращение и сожаление. Лучший способ борьбы — поддерживать свою позицию фактами. И хорошая новость заключается в том, что обе партии (в конгрессе США. — ИноТВ) пришли к консенсусу относительно Венесуэлы: мы находимся там по правильным причинам, а наша миссия важна и благородна», — добавил Помпео.