ZDF: после встречи с Зеленским глава МИД Германии увидел новый шанс для мира на востоке Украины

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас видит новый шанс для мирных переговоров по поводу ситуации на востоке Украины, сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF. Маас позитивно отозвался о встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве и сказал, что считает возможным продолжение приостановленных почти год назад переговоров с Россией при посредничестве Германии и Франции.

Конфликт на востоке Украины продолжается уже около пяти лет, в том числе и из-за провала попыток Германии и Франции выступить в качестве посредников, сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF. Однако теперь министр иностранных дел Германии Хайко Маас видит новый шанс на развитие ситуации.

Германия, Франция и Украина хотят снова запустить застопорившийся мирный процесс на востоке Украины. Глава МИД Германии Хайко Маас, его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и новый украинский президент Владимир Зеленский на встрече в Киеве сошлись в желании дать новый импульс переговорам с Россией, замороженным ещё год назад, сообщается в статье. «Главнейший приоритет каждого украинца — прекращение огня, окончание войны», — заявил Зеленский в четверг.

Маас говорил о «чрезвычайно хорошем разговоре» с украинским президентом, отмечает ZDF. Попытки принести мир на восток Украины будут продолжаться и дальше при посредничестве немецкой и французской стороны. «После этого разговора я придерживаюсь мнения, что это возможно», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии. Оба министра опубликовали заявление, из которого следует, что вовлечённые стороны — то есть Франция, Германия, Украина и Россия — хотят как можно скорее обсудить условия новой встречи.

Как напоминает издание, конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года, и принятые в белорусской столице Минские соглашения ничего не изменили. При этом последняя встреча министров иностранных дел в нормандском формате состоялась почти год назад, а лидеры стран в последний раз общались в Берлине в октябре 2016 года. Сейчас нужно «использовать момент» для возобновления переговоров с целью достижения мира на Украине, заявил Маас в Киеве: «Люди на востоке Украины это заслужили, потому что они ждут этого мира уже слишком долго». Поэтому прекращение мирных переговоров неприемлемо. «Там по-прежнему продолжают стрелять, гибнут люди, и мы этим не удовлетворимся».

Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон уже говорили о возобновлении мирного процесса с российским президентом Владимиром Путиным. Однако Маас подчеркнул, что с Россией будет непросто. Решение Путина разрешить жителям востока Украины получить российские паспорта, по мнению немецкого министра, «точно не помогло» урегулировать ситуацию. Для политического решения нужно «проявить всю возможную готовность к компромиссу», но в последние месяцы этого не наблюдалось, считает дипломат.

Также Маас подал ясный сигнал Москве, заявив о необходимости отпустить на свободу 24 задержанных Россией украинских матросов, продолжает ZDF. «Мы хотим, чтобы украинские матросы были немедленно освобождены», — заявил глава МИД Германии.

Готовность Зеленского к новым мирным переговорам Хайко Маас оценил скорее позитивно, утверждает немецкий телеканал. «Он назвал мир на востоке Украины одним из своих приоритетов, — отметил глава внешнеполитического ведомства Германии. — Это и наша цель тоже, и мы хотим вместе с ним работать над этим».

Однако у бывшего комика Зеленского есть проблема с властью, отмечает ZDF. Его партия ещё не представлена в парламенте, который должен одобрить решение об урегулировании конфликта, — поэтому Россия едва ли воспринимает его всерьёз. Владимир Путин уже беседовал с Меркель и Макроном по поводу Украины и Зеленского, но не разговаривал с новым украинским президентом лично, даже не поздравив того с победой на выборах, подчёркивает немецкий телеканал.

Не обладая большинством в парламенте, Зеленский едва ли сможет вывести мирные переговоры по востоку Украины из тупика, поясняется на сайте ZDF. Как верховный главнокомандующий он может дать приказ о прекращении огня и отводе тяжёлых вооружений в качестве первого шага, но не может ни положить конец экономической блокаде, ни провести прописанные в мирных соглашениях изменения в конституции для обеспечения автономии «сепаратистскому региону».

По версии российской стороны, следующая встреча в июле покажет, какие возможны решения в данной ситуации. Москва постоянно подчёркивает свою готовность к проведению новой встречи в нормандском формате. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно ясно дал понять, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена и проведена с конкретными целями, сообщается на сайте ZDF.