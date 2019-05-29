RFI: Зеленский любит референдумы, но помириться с Россией они ему не помогут

Новый президент Украины предложил провести референдум и выяснить, как украинцы относятся к идее установить мир с Россией. Однако, как пишет RFI, если украинцы проголосуют против мирного договора, все переговорные усилия пойдут прахом. А если за — Киев всё равно не сможет предложить мир Москве, с которой он не воюет.
Владимир Зеленский, который только что вступил в должность президента Украины, и прежде говорил, что любит референдумы, пишет корреспондент RFI. Так что на свои реформы в области правосудия, здравоохранения и прочих он намерен получать одобрение украинцев, чтобы выходило, что решение принимает не власть, а народ. При этом роль у таких референдумов будет не обязующая, а консультативная.
Поскольку Зеленский задался целью остановить войну в Донбассе, то и по поводу мира с Россией он тоже хочет провести референдум. Тем более, за последние пять лет многие меры по возобновлению мирных переговоров блокировались именно парламентом. К тому же у Зеленского пока нет фракции, которая бы его поддерживала. Так что он хочет и обойти парламент, и успокоить свой электорат, ведь у него по-прежнему кампания в разгаре, на этот раз перед парламентскими выборами в июле.
Впрочем, многие эту инициативу уже раскритиковали и назвали её «лучшим способом капитулировать перед лицом России». Противники Зеленского утверждают, что нельзя выносить на референдум принятие сложного мирного договора с вариантами ответа лишь да и нет. Так, ветераны войны в Донбассе уже сказали, что они против такой идеи, «а мы знаем, что такое сопротивление может быть силовым», отмечает автор статьи.
Есть и правовая загвоздка: закон о референдуме был признан антиконституционным. Так что для проведения референдума нужен новый закон, а для его принятия придётся ждать избрания нового парламента.
К тому же ценность референдума для Зеленского весьма сомнительна, отмечает автор статьи. Например, если избиратели отвергнут предложение об установлении мира. Так, в Колумбии в 2016 году из-за небольшого перевеса в голосах пошли прахом четыре года тяжёлых переговоров. На Украине президент вряд ли сможет с этим справиться.
И даже если на референдуме будет дан положительный ответ, Зеленский не сможет устроить мир в одиночку. Для Кремля предложение мира в принципе нереально, ведь Россия и Украина не находятся в состоянии войны. Так что для Москвы такой референдум — исключительно внутреннее дело Украины. Более того, Москва наложила на Украину новые санкции, что показывает её неготовность к переговорам. «Это и испытание для нового президента, и знак, что мир придёт не завтра», — пишет RFI.
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