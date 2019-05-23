24 канал: досрочные выборы в Раду выгодны не всем политсилам Украины

Досрочные выборы в Верховную раду выгодны далеко не всем политическим силам Украины, уверена социолог Ирина Бекешкина. Как рассказала она в комментарии «Телеканалу новин 24», партии «Слуга народа» Зеленского, «Блок Петра Порошенко» и «Батькивщина» Тимошенко имеют хорошие рейтинги среди избирателей и проходят в парламент, однако часть фракций действующей Верховной рады и новообразованные политические силы не успеют получить достаточное количество сторонников среди избирателей.

Досрочные парламентские выборы, которые состоятся на Украине 21 июля, выгодны не всем. Как рассказала «Телеканалу новин 24» научный руководитель фонда «Демократические инициативы» социолог Ирина Бекешкина, партии «Слуга народа» Зеленского, «Блок Петра Порошенко» и «Батькивщина» Тимошенко имеют хорошие рейтинги среди избирателей и проходят в парламент снова, однако часть фракций действующей Верховной рады и новообразованные политические силы не успеют получить достаточное количество сторонников среди избирателей.

«На роспуске Верховной рады настаивают те, кому это выгодно. Прежде всего, это «Слуга народа». По результатам последних опросов, за эту партию, в которой пока неизвестен ни один её член, готовы голосовать 40 процентов избирателей среди тех, кто определился. Поэтому, чем дальше будет отодвигаться дата выборов и будет нормальная избирательная кампания, тем больше будет размышлений и кто-то может решить голосовать за других»,— отметила социолог.

По её мнению, Блоку Петра Порошенко определённым образом выгодны досрочные выборы. В партии надеются, что все, кто выступает против президента Зеленского и его партии, сконцентрируются именно на поддержке БПП.

«Батькивщине» Юлии Тимошенко также выгоден роспуск действующего парламента и проведение выборов в Раду 21 июля.

«Тимошенко это выгодно, так как её ядерный электорат вряд ли до осени увеличится. Сейчас это сельские жители старшего возраста. Они всё равно будут за неё голосовать, и они не ходят в отпуск», — пояснила Бекешкина.

Однако, добавила социолог, парламентские выборы 21 июля точно не выгодны новым политическим силам. Они не успеют «дойти до своего избирателя», ведь большинство украинцев летом будут отдыхать — и им точно будет не до избирательной кампании.