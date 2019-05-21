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СТРАНА: Порошенко проверяют по статьям «Госизмена» и «Насильственный захват власти»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинское Государственное бюро расследований начало досудебную проверку в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Как пишет «СТРАНА», Порошенко проверяют по статьям «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Госизмена» и «Умышленное бездействие военной власти».
СТРАНА: Порошенко проверяют по статьям «Госизмена» и «Насильственный захват власти»
Reuters
Украинское Государственное бюро расследований по заявлению Андрея Портнова внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении уголовных преступлений экс-президентом Украины Петром Порошенко. Как передаёт «СТРАНА», об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.
 
В частности, она уточняет, что это касается дел, предусмотренных статьями 109, 111, 426-1 Уголовного кодекса Украины: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Госизмена» и «Умышленное бездействие военной власти». 
 
Как уточнила Варченко, начато досудебное расследование.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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