Благодаря проведённым реформам Украина вступила в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами, заявил в интервью Die Welt Пётр Порошенко, подводя итоги своего президентского срока. «Я горжусь своим пятилетним президентством и тем, что защитил Украину от российской агрессии», — констатировал экс-глава украинского государства.

За последние пять лет Украина провела больше реформ, чем за предшествующую четверть века, заявил в интервью немецкой газете Die Welt бывший президент украинского государства Пётр Порошенко.

«Я горжусь своим пятилетним президентством, — констатировал Порошенко. — И я горд тем, что защитил Украину от российской агрессии».

Результаты же прошедших на Украине президентских выборов бывший украинский лидер и вовсе поражением не считает.

«Я особенно горжусь тем, что я заложил на Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, которые выиграл мой конкурент. И с победой я его уже поздравил. Могу с гордостью сказать, что я привёл свою страну в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами», — подчеркнул Пётр Порошенко.

«Украинцы — самая проевропейская нация на континенте», — заверил бывший украинский лидер.

Впрочем, своим главным достижением экс-президент Украины всё же назвал «укреплённую стабильность и сопротивляемость украинского общества».

«Мы начали с нуля и создали боеспособную украинскую армию. Мы добились независимости Украинской православной церкви от Москвы и обеспечили защиту нашему украинскому языку. Нельзя переоценить и то, что мы добились энергетической независимости от России», — пояснил Пётр Порошенко.

Бывший президент украинского государства также напомнил Европейскому союзу, что, «защищая сегодня суверенитет Украины, украинцы тем самым защищают Европу и её демократическую свободу».