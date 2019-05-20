Die Welt: «новая эра свободы и демократии» — Порошенко подвёл итоги своего правления
За последние пять лет Украина провела больше реформ, чем за предшествующую четверть века, заявил в интервью немецкой газете Die Welt бывший президент украинского государства Пётр Порошенко.
«Я горжусь своим пятилетним президентством, — констатировал Порошенко. — И я горд тем, что защитил Украину от российской агрессии».
Результаты же прошедших на Украине президентских выборов бывший украинский лидер и вовсе поражением не считает.
«Я особенно горжусь тем, что я заложил на Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, которые выиграл мой конкурент. И с победой я его уже поздравил. Могу с гордостью сказать, что я привёл свою страну в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами», — подчеркнул Пётр Порошенко.
«Украинцы — самая проевропейская нация на континенте», — заверил бывший украинский лидер.
Впрочем, своим главным достижением экс-президент Украины всё же назвал «укреплённую стабильность и сопротивляемость украинского общества».
«Мы начали с нуля и создали боеспособную украинскую армию. Мы добились независимости Украинской православной церкви от Москвы и обеспечили защиту нашему украинскому языку. Нельзя переоценить и то, что мы добились энергетической независимости от России», — пояснил Пётр Порошенко.
Бывший президент украинского государства также напомнил Европейскому союзу, что, «защищая сегодня суверенитет Украины, украинцы тем самым защищают Европу и её демократическую свободу».