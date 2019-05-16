24 канал: олигарх Коломойский вернулся на Украину

Почти после двухлетнего отсутствия олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину. Как передаёт «Телеканал новин 24», на вопрос журналистов, чем Коломойский собирается заняться в стране в первую очередь, он ответил, что не знает.

Олигарх Игорь Коломойский в ночь на 16 мая вернулся на Украину после почти двухлетнего отсутствия. До этого он проживал в Швейцарии и Израиле. Как передаёт «Телеканал новин 24», сначала об этом сообщил журналист программы «Схемы» Михаил Ткач в своём Telegram.

Как отмечает канал, впоследствии сам Коломойский подтвердил эту информацию. На вопрос журналистов, чем Коломойский собирается заняться на Украине в первую очередь, он ответил, что не знает.

Как напоминает «Телеканал новин 24», в сентябре 2018 года Коломойский прибыл в Израиль, он проживал в городе Герцлия. В своём интервью в программе «Схемы» олигарх отметил, что переехал из Швейцарии по семейным обстоятельствам и утверждал, что планирует вернуться на Украину. Ранее Игорь Коломойский заявлял, что готовится вернуться на Украину из Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.