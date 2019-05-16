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24 канал: олигарх Коломойский вернулся на Украину

Материал представлен в переводе ИноТВ
Почти после двухлетнего отсутствия олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину. Как передаёт «Телеканал новин 24», на вопрос журналистов, чем Коломойский собирается заняться в стране в первую очередь, он ответил, что не знает.
24 канал: олигарх Коломойский вернулся на Украину
Reuters
Олигарх Игорь Коломойский в ночь на 16 мая вернулся на Украину после почти двухлетнего отсутствия. До этого он проживал в Швейцарии и Израиле. Как передаёт «Телеканал новин 24», сначала об этом сообщил журналист программы «Схемы» Михаил Ткач в своём Telegram. 
 
Как отмечает канал, впоследствии сам Коломойский подтвердил эту информацию. На вопрос журналистов, чем Коломойский собирается заняться на Украине в первую очередь, он ответил, что не знает.
 
Как напоминает «Телеканал новин 24», в сентябре 2018 года Коломойский прибыл в Израиль, он проживал в городе Герцлия. В своём интервью в программе «Схемы» олигарх отметил, что переехал из Швейцарии по семейным обстоятельствам и утверждал, что планирует вернуться на Украину. Ранее Игорь Коломойский заявлял, что готовится вернуться на Украину из Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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