Hungary Today: МИД Венгрии раскритиковал Украину за закон о государственном языке

Новый украинский закон о государственном языке идёт вразрез с международными обязательствами, которые принял на себя Киев, и нарушает законные права нацменьшинств, заявил МИД Венгрии. Ведомство выразило надежду, что новый президент Владимир Зеленский изберёт другой подход к вопросу, пишет Hungary Today.
Министерство иностранных дел Венгрии раскритиковало украинские власти за новый закон о государственном языке, сообщает Hungary Today. По словам дипведомства, закон идёт вразрез с международными обязательствами, принятыми на себя Киевом, а также нарушает права национальных меньшинств.
Новый украинский закон лишает меньшинства закреплённых за ними прав, а также «отражает философию президента Петра Порошенко, чей срок уже подходит к концу», отметил венгерский МИД. Ведомство выразило надежду, что оно сможет урегулировать вопрос о проживающих на Украине венграх с новым президентом Владимиром Зеленским.
«Мы заинтересованы в восстановлении взвешенных и дружественных отношений между Венгрией и Украиной и надеемся, что избранный украинский президент будет открыт для инициатив в этом направлении», — заявило министерство.
Также глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш выразил надежду, что Зеленский изберёт другой подход к вопросу нацменьшинств.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.