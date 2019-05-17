Hungary Today: МИД Венгрии раскритиковал Украину за закон о государственном языке

Новый украинский закон о государственном языке идёт вразрез с международными обязательствами, которые принял на себя Киев, и нарушает законные права нацменьшинств, заявил МИД Венгрии. Ведомство выразило надежду, что новый президент Владимир Зеленский изберёт другой подход к вопросу, пишет Hungary Today.

Министерство иностранных дел Венгрии раскритиковало украинские власти за новый закон о государственном языке, сообщает Hungary Today. По словам дипведомства, закон идёт вразрез с международными обязательствами, принятыми на себя Киевом, а также нарушает права национальных меньшинств.

Новый украинский закон лишает меньшинства закреплённых за ними прав, а также «отражает философию президента Петра Порошенко, чей срок уже подходит к концу», отметил венгерский МИД. Ведомство выразило надежду, что оно сможет урегулировать вопрос о проживающих на Украине венграх с новым президентом Владимиром Зеленским.

«Мы заинтересованы в восстановлении взвешенных и дружественных отношений между Венгрией и Украиной и надеемся, что избранный украинский президент будет открыт для инициатив в этом направлении», — заявило министерство.

Также глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш выразил надежду, что Зеленский изберёт другой подход к вопросу нацменьшинств.