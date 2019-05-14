Monde: тёплый приём в Вашингтоне поможет Орбану во внутренней политике

Дональд Трамп не стал критиковать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время его визита в Вашингтон, пишет Le Monde. И теперь, по мнению журналистов издания, Орбан может представить своим согражданам этот тёплый приём как одобрение его политики Соединёнными Штатами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан практически под запретом в ЕС, но в Белом доме его тепло встретили, пишет Le Monde. Однако приезд такого противника либерализма вызвал беспокойство среди конгрессменов — как демократов, так и республиканцев. Они открыто высказывались против его визита, некоторые и вовсе утверждали, что Орбана можно принимать лишь после того, как он «вернёт свою страну на путь демократии и прав человека».
Но американский президент остался глух к этой критике, пишут авторы статьи. Наоборот, он поприветствовал Орбана, хотя зачастую ругает европейцев. Он назвал своего гостя «очень уважаемым» лидером, хотя и «немного противоречивым» — возможно, как сам Трамп. «Вы провели большую работу, и ваша страна в безопасности», — сказал Трамп Орбану.
При этом Трамп этим же вечером собирался участвовать в традиционном ужине с мусульманами по случаю Рамадана, но отметил, что Орбан, большой критик ислама, «отлично взаимодействует с христианскими сообществами». Также Трамп одобряет действия Орбана по борьбе с иммиграцией, и, по его словам, некоторые проблемы Европа испытывает именно потому, что политики действуют не так, как Орбан.
Судя по краткому опубликованному коммюнике, стороны на переговорах сошлись в вопросе контроля миграции. Но при этом Вашингтон предостерёг от торговли и инвестиций с «нелояльным» Китаем, что стало отсылкой к благосклонной политике Орбана по отношению к Новому шёлковому пути Пекина.
Другой сложный вопрос — отношения Венгрии с Россией — не поднимался. Впрочем, о нём говорил Майк Помпео, когда в феврале ездил в Венгрию и призывал Будапешт подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны. То соглашение вскоре и подписали, что положило конец недопониманиям. Ведь Орбан был едва ли не единственным в Евросоюзе, кто открыто проводил кампанию в пользу Дональда Трампа, но при этом принимать в Белом доме его не спешили. А в январе стали говорить, что Вашингтон якобы сомневается в лояльности венгерского лидера.
И всё же, пусть даже Орбану пришлось ждать приглашения два с половиной года, теперь он может представить своим согражданам, как тепло его встретили в Вашингтоне, в качестве доказательства, что он идёт верным путём. В Белом доме в его адрес не высказали никакой критики, хотя, по мнению журналистов Le Monde, он ведёт недемократическую политику и нарушает права человека.
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