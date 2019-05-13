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Focus: в Вашингтон Орбана заманили «охранной грамотой» для его спорной политики

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Сегодня глава венгерского правительства Виктор Орбан наведается в гости в Белый дом в надежде получить от президента США Дональда Трампа «охранную грамоту для своей спорной политики», пишет Focus. В ЕС на премьер-министра Венгрии обрушивается шквал критики, поэтому-то «евроскептик» и ищет одобрения в «самой могущественной свободной стране мира», поясняет немецкое издание.
Focus: в Вашингтон Орбана заманили «охранной грамотой» для его спорной политики
Reuters

Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наведается в гости в Белый дом, где он проведёт двухстороннюю встречу с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, сообщает немецкий журнал Focus.

В Европе на главу венгерского правительства «обрушивается шквал критики», поэтому-то он и ищет «одобрения» в США, отмечает издание.

«Рукопожатие же с Трампом Орбан, пожалуй, и вовсе расценит как охранную грамоту для его спорной политики», — считает автор статьи.

Для венгерского премьера, по словам журналиста, важно, чтобы «самая могущественная свободная страна мира» не имела ничего против «дальнейшей перестройки» Венгрии в соответствии с его «личными представлениями».

Впрочем, продолжает автор, заинтересован во встрече и сам глава Белого дома Дональд Трамп, у которого с главой венгерского правительства Виктором Орбаном «много общего» и который никогда не скрывал «своих симпатий к автократам».

«Президент США добивается в Европе поддержки правительств, которые настроены критически по отношению к ЕС. Он заманивает в свои сети Италию, Польшу, сторонников несогласованного брексита в Великобритании — в том числе Венгрию», — поясняет журналист.

Кроме того, визит Виктора Орбана в Вашингтон также предоставляет Дональду Трампу возможность «продвинуть» интересы США в энергетической и оборонной сферах, а также «ограничить влияние» России и Китая в Венгрии.

«Ведь, с точки зрения Соединённых Штатов, Виктор Орбан продолжает пятнать своё имя тем, что он бесцеремонно водит дружбу с этими двумя сверхдержавами, которые Вашингтон считает противниками», — подчёркивает автор статьи.

В частности, недовольство Белого дома вызывает то, что Венгрия «на радость России» блокирует в Североатлантическом альянсе сближение с Украиной и что Международный инвестиционный банк переезжает из Москвы в Будапешт, уточняет журналист.

«Во время встречи Орбана с Трампом об этом, определённо, зайдёт речь, — цитирует автор аналитика будапештского научно-исследовательского центра Political Capital Андража Рача. — Каких-либо существенных изменений в венгерско-российских отношениях ожидать, однако, не стоит».

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