Обозреватель: Венгрия купит российский газ в любом случае — даже в обход Украины

Венгрия будет покупать российский газ даже в случае остановки транзита через Украину. Как пишет «Обозреватель», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем.
Венгрия договорилась с Россией о поставках газа на 2020 год даже в случае остановки транзита Украиной. Как пишет «Обозреватель», об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Вопрос энергетической безопасности приобрёл геополитический тон, учитывая, что соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце 2019 года и ещё не было подписано ни одного нового контракта. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет транспортировать газ на европейский континент через Украину», — отметил Сийярто.
«Россия обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем», — добавил политик.
Министр добавил, что страна сможет покупать газ через Австрию. Ёмкости резервуаров-хранилищ Венгрии на 6,3 млрд кубометров также будут эксплуатироваться.
«Стало действительно очевидно, насколько хорошим было решение о строительстве этих складских мощностей, поскольку в 2019-м мы можем хранить достаточно природного газа, чтобы гарантировать, что в следующем году его будет достаточно для обеспечения Венгрии», — сказал Сийярто.
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