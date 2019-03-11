SvD: с оглядкой на Россию Польша проложит газопровод для норвежского газа

С целью снизить зависимость от российского газа Польша собирается провести газопровод до норвежских газовых месторождений, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, Варшава стремится как можно скорее получить от Швеции разрешение на реализацию этого проекта, чтобы успеть его осуществить к 2022 году, когда истечёт срок действия контракта на поставки газа из России.

Польша хочет избавиться от зависимости от российского газа, поэтому она решила провести новый газопровод для норвежского природного газа через область к югу от Швеции. Кроме того, этот проект должен улучшить положение в регионе с точки зрения окружающей среды, пишет Svenska Dagbladet.



Строительство нового газопровода планируется завершить к 2022 году. Именно к этому сроку у Варшавы истекает контракт на поставки российского газа. При этом поляки не хотят зависеть от Москвы. Это ясно дал понять глава польского газового оператора Gaz-system Томаш Стемпень.



На данный момент 70% газа, потребляемого в Польше, поступает из России. Зависимость такого рода полякам не по душе, в том числе и по экономическим причинам: при наличии одного господствующего игрока на рынке выбить более низкую цену становится затруднительно. Тем не менее в данной случае свою роль играют и другие факторы.



«Мы находимся в весьма неприятной ситуации. Нет никакой стабильности; у нас было несколько газовых кризисов, которые ударили по польской экономике. Теперь же мы хотим полностью заменить российский газ», — подчеркнул Стемпень.



Осуществить свой проект поляки надеются вместе с Данией, соединив норвежские газовые месторождения с Польшей с помощью газопровода. Новая магистраль будет частично проходить по шведской экономической зоне, и именно по этой причине Томаш Стемпень и прибыл в Стокгольм: здесь он собирается встретиться с представителями шведских госведомств перед тем, как подать заявку на газопровод.



«Это проект важен для Швеции, потому что он укрепит безопасность во всём Балтийском регионе», — отметил Стемпень, рассказав также о том, как о планах Польши связать страны Прибалтики и Украины новой газовой сетью, которая не будет соединяться с Россией.



На постройку газопровода Польша и Дания собираются выделить около 15 млрд крон (ок. 105 млрд рублей. — ИноТВ). Кроме того, с её помощью Варшава надеется частично заменить угольное отопление на газовое.



По мнению Svenska Dagbladet, может показаться странным, что Польша собирается менять одно природное ископаемое на другое, которое также способствует глобальному потеплению.



«Да, мы действительно в каком-то смысле полагаемся на ископаемое топливо. Однако наша проблема в том, что мы получаем очень много энергии из угля, серьёзные выбросы которого портят воздух. Но с газом мы можем быстро перестроиться и избежать загрязнения в городах», — считает глава Gaz-system.



По его словам, природный газ будет использоваться в качестве переходного топлива до внедрения более дружественных к природе форм энергии — даже если этот переход и будет идти много лет.



Проект, как отмечает газета, должен повлиять, в том числе и на Швецию. В частности, если Польша будет меньше полагаться на уголь, то воздух в Швеции станет чище.



Прежде всего, Стемпень надеется, что шведское правительство быстро даст зелёный свет на прокладку газопровода к югу от провинции Сконе. По мнению издания, разрешение он получит наверняка, так как согласно конвенции по морскому праву и Закону о континентальном шельфе шведское правительство вряд ли сможет остановить проект. Тем не менее оно может предъявлять к нему определённые требования.



С точки зрения Польши было бы крайне желательно, если бы это разрешение Стокгольм выдал быстро. В случае если проект не уложится в сроки, Польша не сможет перейти на норвежский газ, когда истечёт контракт на поставки российского газа. Следовательно, Варшава вновь попадёт в зависимость от России, чего Gaz-system хотелось бы избежать.



Начало строительства газопровода намечено на весну 2020 года, а к осени 2022 года уже планируется пустить по нему газ. При этом ожидается, что шведское правительство примет решение по проекту самое раннее осенью 2019 года.