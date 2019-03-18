Oilprice: новые средиземноморские газопроводы грозят Москве и Риму расколом

Открытие новых газовых месторождений в Восточном Средиземноморье и планы создания газопроводов в Италию могут стать причиной раскола между Римом и Москвой, пишет Oilprice.com. Как отмечает портал, помимо противоречащих друг другу интересов на Средиземном море роль здесь также может сыграть позиция Италии по «Северному потоку — 2», Венесуэле, а также невыполнение обещаний попытаться смягчить санкции ЕС против России.

Открытие новых месторождений природного газа в Восточном Средиземноморье может стать манной небесной для Европейского союза, стремящегося к сокращению энергозависимости от России. В рамках нынешней сложной игры между Россией и Европой Италия может сыграть важную роль в качестве ключевого пункта для поставок газа из Египта, Израиля и Кипра — даже несмотря на нынешнее благосклонное отношение Рима к Кремлю, пишет Oilprice.com

В конце февраля американский энергогигант ExxonMobil заявил об открытии месторождений газа неподалёку от юго-западного побережья Кипра. Эта находка стала лишь очередной в ряду открытий таких огромных шельфовых газовых месторождений как кипрские «Афродита» и «Калипсо», израильские «Левиафан» и «Тамар», а также египетский «Зор».

К концу года правительства Италии, Греции, Кипра и Израиля должны подписать многосторонний договор о постройке газопровода EastMed, по которому газ будет поступать в Европу. На данный момент Россия — это крупнейший поставщик газа в ЕС, поэтому ресурсы восточно-средиземноморских месторождений рассматриваются как жизнеспособная альтернатива «Газпрому».

По некоторым оценкам, проект газового коридора EastMed, который пользуется поддержкой Еврокомиссии, обойдётся в $7 млрд. Предполагается, что на начальном этапе по этому газопроводу из шельфовых месторождений Кипра и Израиля в Грецию будет поступать 10 млрд кубических метров газа в год, которые затем будут идти в Южную Италию по планируемому газопроводу «Посейдон».

Тем не менее, отмечает Oilprice.com, критики проекта указывают на его чрезмерную стоимость и серьёзные технические сложности при реализации. Кроме того, против EastMed выступает и Турция, которая имеет территориальные претензии к кипрскому правительству в Никосии.

Что же касается Египта, то там считают, что вопрос реализуемости газопровода ещё надо изучить, что займёт пару лет. При этом Каир считает, что он может реэкспортировать природный газ в Европу путём использования своих недозагруженных заводов по сжижению газа в более короткие сроки и по более низкой цене.

Однако, что интересно, заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини — «серый кардинал» раздробленного коалиционного правительства и лидер «Лиги Севера» — является сторонником EastMed. «Лига Севера» также выступает за завершение строительства Трансадриатического газопровода, который пыталось заблокировать «Движение пяти звёзд».

ЕС стремится к диверсификации газовой энергетики и снижению зависимости от России, в том числе и с помощью EastMed и Трансадриатического газопровода. Поэтому поддержка Италии этих двух проектов может стать причиной раскола между Сальвини и Кремлём, полагает портал.

Однако в отношениях между итальянским лидером и Москвой есть и другие сложности. В частности, несмотря на все обещания Сальвини так ничего и не предпринял для смягчения экономических санкций ЕС против России, введённый в результате «аннексии»* Крыма в 2014 году.

При этом заместитель итальянского премьера также пытается выстроить политическую «ось» в Европарламенте с лидером правой польской партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским, который известен как ярый критик Путина. Кроме того, Сальвини заявил о том, что поддерживает Хуана Гуаидо, который бросил вызов президенту Венесуэлы Николасу Мадуро — «союзнику России в Латинской Америке».

Официально Москва никак не прокомментировала недавние шаги Сальвини. Российские чиновники и бизнесмены по-прежнему настаивают на том, что их газ обойдётся европейским потребителям куда дешевле, чем какой бы то ни было другой.

Параллельно с поднятием своего статуса энергетической державы Италия занимает сходную с США и некоторыми центрально-европейскими странами позицию против «Северного потока — 2», который должен соединить Россию и Германию.

«Сальвини выстроил свой образ политика на обещании защитить национальные интересы Италии. Если они столкнутся с геополитическими планами Путина, лидер «Лиги Севера» не колеблясь, пойдёт против своего российского «друга», — подводит итог Oilprice.com.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).