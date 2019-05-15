Вице-премьер Польши признала расхождения с Будапештом во взглядах на Россию

«Россия проводит очень агрессивную политику. Мы видели это в Грузии, потом на Украине, а в последнее время Москва всё больше угрожает нам, полякам», — заявила вице-премьер Польши Беата Шидло. Одновременно политик сожалеет о том, что у Венгрии с Россией совсем иные отношения. Впрочем, на европейском направлении Варшава по-прежнему намерена тесно сотрудничать с Будапештом.

«Партия «Право и справедливость» будет сотрудничать с правящей в Венгрии партией «Фидес» независимо от того, будут ли они в одной и той же фракции в Европейском парламенте», — заявила вице-премьер Польши Беата Шидло.

Шидло добавила, что было бы лучше всего, если бы «Фидес» и ПИС принадлежали к одному партийному семейству. Как она подчеркнула, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также глава ПИС Ярослав Качиньский имеют схожие позиции касательно проблем ЕС и ответов, которые можно было бы на них дать. Обе партии также согласны с тем, что хотят сильного ЕС без компромиссов и что в нём не должно быть двойных стандартов, а ко всем государствам-членам следует относиться одинаково.

Беата Шидло также акцентировала своё внимание на том, что польская сторона хотела бы получить от правительства Венгрии ответ на вопрос, почему в Будапеште открывается Международный инвестиционный банк (МБИ), который ранее базировался в Москве. Статус банка и его сотрудников вызывает беспокойство польской стороны.

«Конечно, каждое государство ведёт такую политику, которая является для него самой важной. Позиция Польши такова, что Россия стремится к расколу Европейского союза. У нас совсем другие отношения с Россией, чем у Венгрии. Мы бы хотели иметь хорошие контакты с Россией, но для этого Москва должна изменить свою политику. Однако Россия проводит очень агрессивную политику. Мы видели это в Грузии, потом на Украине, а в последнее время Москва всё больше угрожает нам, полякам», — заявила она.

Шидло одобрила запланированную на понедельник встречу Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, отметив, что отношения между политиками Центальной Европы и США хорошие. Она также напомнила, что президент Анджей Дуда направляется в июне с официальным визитом в США. «Я считаю, что наше тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами и НАТО касается не только Польши, но и имеет влияние на все страны региона», — резюмировала вице-премьер Польши Беата Шидло.