112: Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Как передаёт «112 Украина», по информации некоторых СМИ, уже завтра Саакашвили может вернуться на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в указе украинского президента.
«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 «О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц» изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в документе.
Этим же указом Зеленский постановил принять в гражданство «лиц, которые представляют государственный интерес для Украины». В перечне имена уроженцев Ирана, России, Азербайджана и Киргизии.
Кроме того, глава государства распорядился принять в гражданство Украины уроженца Сирии, проживающего в Одессе, за выдающиеся заслуги перед Украиной.
На своей странице в соцсети Саакашвили уже поблагодарил Зеленского. Как отмечает канал, по информации отдельных СМИ, уже завтра Саакашвили вернётся на Украину.
Как напоминает «112 Украина», 26 июля 2017 года президент Пётр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. 29 января Верховный суд начал рассматривать законность этого решения. 12 февраля 2018 года пограничники выдворили экс-президента Грузии из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии.
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