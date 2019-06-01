NI: увязнув в иранской трясине, США положат начало «веку Китая»

В тот самый момент, когда США столкнулись с величайшим вызовом со времён холодной войны — Китаем, — некоторые круги в Вашингтоне пытаются втянуть Америку в бессмысленную войну с Ираном, пишет The National Interest. По мнению журнала, в случае если США начнут конфликт с таким сильным противником, как Тегеран, это положит начало «веку Китая», который сможет без всяких помех осуществлять свои амбиции за счёт Вашингтона.

Соединённые Штаты неумолимо идут к конфронтации с Китаем, а отношения между двумя державами продолжают стремительно ухудшаться. Только за последние несколько недель торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином потерпели крах, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары, а также запретил продавать Huawei американские технологии, пишет The National Interest.

Подобный кризис в отношениях — это одно из последствий «тектонического сдвига» в американском подходе к Китаю: администрация Трампа перешла от стратегического «диалога» с Пекином в новую эру «стратегического соревнования». При этом Трамп, по мнению журнала, отказался от «наивной надежды», что Пекин можно склонить к либерализации, после чего тот станет «надёжным акционером» международного порядка под американской эгидой.

Жёсткий подход Трампа к Китаю — это единственная область, где с ним, по большому счёту, согласны обе партии: даже несмотря на царящий в Вашингтоне раздор, там понимают, что Китай «будет самым опасным геостратегическим соперником, с которым сталкивались США за всю свою историю».

«Однако как раз в тот самый момент, когда США столкнулись с величайшим стратегическим вызовом со времён холодной войны — если не за всю историю, — часть администрации, судя по всему, не обращает на это никакого внимания и бьёт в барабаны войны по поводу другой, гораздо менее актуальной угрозы — Ирана», — считает The National Interest.

Отвечая на предполагаемую «иранскую угрозу», администрация недавно перебросила в Персидский залив авианосец, а также подготовила план по развёртыванию в регионе группировки численностью 120 тыс. человек.

Несмотря на то что нынешний кризис, судя по всему, стал результатом неправильного понимания разведданных, США всё равно движутся к войне с Ираном из-за давней «иррациональной одержимости» этой страной, которая захватила умы некоторых близких к Трампу чиновников, в частности, советника по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.

Эта «одержимость» имеет иррациональный характер, потому что, несмотря на то что подобная война на руку некоторым так называемым союзникам США на Ближнем Востоке вроде Саудовской Аравии, она никак не укрепит американские позиции в долгосрочной перспективе.

Когда США вторглись в Ирак в 2003 году, китайское руководство с ликованием заявило о «периоде стратегических возможностей», который продлится два десятилетия. Этот период, буквально свалившийся на Китай с неба, дал Пекину возможность укрепить своё положение, пока США понапрасну растрачивали свою мощь. «Теперь же Америка может повторить ту же ошибку вновь, но в ещё большем масштабе», — предупреждает The National Interest.

Если вспомнить о том, что Иран в три раза больше Ирака, а его вооружённые силы куда боеспособнее иракских, все факторы говорят о том, что война с этой страной будет представлять собой полный хаос.

В лучшем случае короткий конфликт обернётся «катастрофой для американской «мягкой силы», подорвав позиции Вашингтона на мировой арене. Однако куда более вероятен другой сценарий: эта война станет новой трясиной, в которой США, как в Ираке и Афганистане, просто увязнут. Такой исход более вероятен по той причине, что Китай и Россия могут начать поставки снаряжения Ирану в случае любого конфликта с США.

Иными словами, даже если не принимать в расчёт другие причины, почему война на Ближнем Востоке — это плохая идея, подобный конфликт ослабит геополитическую позицию США по отношению к Китаю в крайне неудачный момент, когда каждый грамм военной и экономической мощи Америки будет на счету для противостояния с Пекином.

Следовательно, «синдром иранопомешательства» может стать катастрофой для национальных интересов США, продлив «период стратегических возможностей» на такой срок, о котором в Пекине не могли и мечтать. В этих обстоятельствах Китай сможет осуществить свои амбиции, обогнав США в экономическом плане, закрепив военное господство в западной части Тихого океана и получив главенствующую роль в эволюции мировой системы.

«В политических кругах Вашингтона по-прежнему идут непростые споры о том, как лучше вести себя с Китаем, однако как ястребы, так и голуби, участвующие в этом обсуждении, скорее всего, согласятся: если США начнут войну с Ираном, это положит начало китайскому веку», — подчёркивает журнал.

В Национальной оборонной стратегии США от 2018 года справедливо отмечается, что «долгосрочное стратегическое соревнование с Китаем и Россией — это главные приоритеты» Вашингтона. Кроме того, там говорится, что «главной проблемой для национальной безопасности США стало межгосударственное стратегическое соревнование, а не терроризм».

«К счастью, инстинкты Трампа куда мудрее тех, что есть у его советников. По некоторым данным, он с гневом и ожесточением отреагировал на упорные попытки втянуть его в новые зарубежные войны против воли американского народа. Ему следует продолжать сопротивляться их опасному и контрпродуктивному помешательству на Иране и пристально следить за главной целью — Китаем», — подводит итог The National Interest.