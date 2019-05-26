Глава МИД Ирана: в Персидском заливе США играют в очень опасную игру

У США в регионе (Персидского залива. — ИноТВ) уже находится авианосная группа, и они заявляют, что Иран и его ставленники подумывают о ударе по американским военным. Министр иностранных дел (Ирана. — ИноТВ) недавно пообщался с корреспондентом CNN Фредом Пляйтгеном и предупредил, что США играют очень опасную игру.

ФРЕДРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: В последние пару дней со стороны администрации Трампа, по-видимому, поступали смешанные посылы. В один день президент Трамп заявил, что любое боестолкновение с Соединёнными Штатами приведёт, как он выразился, к официальному концу Ирана, а на следующий день он говорит, что хочет переговоров с Ираном. На фоне этих заявлений я спросил министра иностранных дел Ирана, возможны ли в настоящее время переговоры или нет. По его словам, в текущей политической обстановке иранцы полагают, что это невозможно.

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ, министр иностранных дел Ирана: Мы не готовы говорить с людьми, которые нарушили свои обещания. Ведь мы вели переговоры и не считаем, что наша ядерная программа, наша программа в сфере ядерной энергии, требовала от нас идти на уступки или на меры по выстраиванию доверия. Мы взяли на себя обязательства, действовали добросовестно, вели переговоры и достигли соглашения. А США заявляют: мы заключаем сделку, и всего, чего мы сможем добиться от вас в ходе переговоров — мы добьёмся, а чего не можем добиться — вернёмся и всё равно получим. Серьёзные страны так дела не ведут, США, возможно, привыкли так поступать со своими клиентами. Но они не могут поступить так с Ираном.

Насколько опасна, на ваш взгляд, сейчас ситуация в Персидском заливе с учётом бомбардировщиков B-52 и приближающегося американского авианосца? В то же самое время с вашей стороны звучат заявления: «Мы не хотим эскалации, но если она произойдёт, то будет больно».

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: Но последствия действительно будут болезненными для всех в том случае, если произойдёт эскалация против Ирана. В этом не может быть сомнений. Соединённые Штаты ведут экономическую войну против Ирана. Это должно прекратиться. Экономическая война означает удар по иранскому народу. Это должно прекратиться. У США нет законных оснований, моральных оснований, политических и международных оснований навязывать Ирану экономическую войну.

Иран не заинтересован в эскалации. Мы очень чётко заявили, что не станем начинать эскалацию, но защищать себя мы будем. Наличие такого военного потенциала на маленьком водном пути само по себе создаёт возможность несчастного случая, особенно, если у вас есть люди, которые заинтересованы в несчастном случае. Поэтому требуется крайнее благоразумие. По нашему мнению, Соединённые Штаты играют в очень опасную игру.

Иранский министр иностранных дел говорит, что США играют, как он выразился, в очень опасную игру в Персидском заливе. Я также спросил его о недавних предполагаемых диверсионных атак на танкеры в Персидском заливе. Он заявил, что иранцы не имеют к этому абсолютно никакого отношения. Но он отметил, что, по его мнению, прямо сейчас ситуация между США и Ираном на очень узком водном пути все ещё остаётся крайне опасной.

Фред Пляйтген, CNN, Тегеран.

Дата выхода в эфир 26 мая 2019 года.