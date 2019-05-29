CBS NEWS: у Болтона нет сомнений — за нападениями на нефтяные танкеры стоит Иран

В Вашингтоне никто не сомневается в том, что к недавним нападениям на нефтяные танкеры в Персидском заливе причастен Иран, заявил советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Как сообщает CBS News, чиновник при этом не представил никаких доказательств.
Советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что нападения на нефтяные танкеры, предпринятые, по некоторым данным, у берегов ОАЭ, были осуществлены с применением «морских мин почти наверняка иранского происхождения», сообщает CBS News. Как подчёркивается в материале на сайте канала, политик при этом не представил никаких доказательств.
«В Вашингтоне ни у кого нет и тени сомнения в том, кто несёт за это ответственность, — цитирует Болтона CBS News. — А кто ещё, по-вашему, это мог бы сделать? Какой-нибудь Непал?» Чиновник предупредил, что в случае посягательств Ирана в отношении Америки она нанесёт ответный удар.
По данным канала, советник Трампа также подчеркнул, что выраженное недавно Тегераном намерение выйти из «ядерной сделки», от которой год назад в одностороннем порядке отказался Вашингтон по инициативе Дональда Трампа, показывает, что Иран желает продолжить попытки обзавестись ядерным оружием. Представители Исламской республики ранее заявили, что если европейские страны до 7 июля не пересмотрят условия «ядерной сделки» в сторону смягчения, Тегеран возобновит обогащение урана «на уровне ближе к оружейному», напоминает обозреватель CBS.
«У них нет причин так поступать — если, конечно, это не предпринимается в рамках попытки сократить сроки до «прорыва» в области производства ядерного оружия», — заявил Болтон. «Это очередное наглядное доказательство того, что их так и не угасшее желание получить ядерное оружие «сделка» так и не поколебала», — также отметил чиновник.
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