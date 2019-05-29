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CBS NEWS: у Болтона нет сомнений — за нападениями на нефтяные танкеры стоит Иран

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Вашингтоне никто не сомневается в том, что к недавним нападениям на нефтяные танкеры в Персидском заливе причастен Иран, заявил советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Как сообщает CBS News, чиновник при этом не представил никаких доказательств.
CBS NEWS: у Болтона нет сомнений — за нападениями на нефтяные танкеры стоит Иран
Reuters

Советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что нападения на нефтяные танкеры, предпринятые, по некоторым данным, у берегов ОАЭ, были осуществлены с применением «морских мин почти наверняка иранского происхождения», сообщает CBS News. Как подчёркивается в материале на сайте канала, политик при этом не представил никаких доказательств.

«В Вашингтоне ни у кого нет и тени сомнения в том, кто несёт за это ответственность, — цитирует Болтона CBS News. — А кто ещё, по-вашему, это мог бы сделать? Какой-нибудь Непал?» Чиновник предупредил, что в случае посягательств Ирана в отношении Америки она нанесёт ответный удар.

По данным канала, советник Трампа также подчеркнул, что выраженное недавно Тегераном намерение выйти из «ядерной сделки», от которой год назад в одностороннем порядке отказался Вашингтон по инициативе Дональда Трампа, показывает, что Иран желает продолжить попытки обзавестись ядерным оружием. Представители Исламской республики ранее заявили, что если европейские страны до 7 июля не пересмотрят условия «ядерной сделки» в сторону смягчения, Тегеран возобновит обогащение урана «на уровне ближе к оружейному», напоминает обозреватель CBS.

«У них нет причин так поступать — если, конечно, это не предпринимается в рамках попытки сократить сроки до «прорыва» в области производства ядерного оружия», — заявил Болтон. «Это очередное наглядное доказательство того, что их так и не угасшее желание получить ядерное оружие «сделка» так и не поколебала», — также отметил чиновник.

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CBS NEWS США Северная Америка
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