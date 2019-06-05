«Зануда» Трамп и «особенный» Обама: визиты президентов США в Великобританию через призму СМИ

Когда президент США отправляется в Великобританию, СМИ не упускают случая порассуждать об «особых» отношениях между Лондоном и Вашингтоном и о личных качествах главы Белого дома, отмечает Fox News. При этом республиканцы — Буш и Трамп — предстают как зануды, не знающие тонкостей этикета, а демократу Обаме сходят с рук любые ляпы.
ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News:СМИ изображают президентов одинаково. Кто бы туда ни отправился, если это республиканец…
ДАНА ПЕРИНО, ведущая Fox News:Точно!
ДЖЕССИ УОТЕРС: …Джордж Буш или Дональд Трамп, то это просто зануда-американец, который пришёл и не знает, как пользоваться столовым серебром. Они «разрушили особые отношения между Великобританией и Америкой». А королеве от всего этого не по себе, но она исполняет свои обязанности.
Потом туда отправляется Барак Обама — и ради этого особенного человека расстилают красную ковровую дорожку, и «особые отношения никогда не были так крепки». И все промахи остаются без внимания, потому что…
Все, кто сейчас дома, наберите в Google: «Обама предлагает тост в честь королевы». Это был один из самых унизительных промахов, какие вы только увидите по телевизору! Он встаёт и пытается сказать тост в честь королевы Англии. Он такой: «За ваше здоровье!» — а она даже не поднимает бокал. Потому что звучит её гимн и ей нельзя ничего делать, только сидеть и смотреть. СМИ это затушевали.
Затушевали они и подарок, который Барак Обама преподнёс королеве. Он подарил ей iPod со всеми своими известными речами. Это как если бы Дональд Трамп подписал экземпляр «Искусства заключать сделки» и отдал его королеве!
ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Разве он так не сделал?
(Смеются.)
ДЖЕССИ УОТЕРС:Да уж наверняка! Но вот что забавно в случае с Дональдом Трампом: перед встречей он вызвал такое большое волнение и шумиху — все эти события, все эти дела с членами королевской семьи… Но, по-моему, Меланья сегодня всех затмила.
ДАНА ПЕРИНО:Красавица!
ДЖЕССИ УОТЕРС:Прекрасный костюм, она смотрелась великолепно. И эта шляпка…
ДАНА ПЕРИНО: Конечно, в Лондоне есть толпа противников Трампа. Но это всё равно что приравнять Америку к Нью-Йорку. Лондон — это ещё не всё Соединённое Королевство. Многие в народе горячо поддерживают президента Трампа!
ГРЕГ ГАТФЕЛД: Этот брексит!
ДАНА ПЕРИНО: И ещё им бы хотелось, чтобы Тереза Мэй была на него чуть больше похожа, когда ей надо было дать отпор ЕС и выйти из сделки по брекситу.
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