«Зануда» Трамп и «особенный» Обама: визиты президентов США в Великобританию через призму СМИ

Когда президент США отправляется в Великобританию, СМИ не упускают случая порассуждать об «особых» отношениях между Лондоном и Вашингтоном и о личных качествах главы Белого дома, отмечает Fox News. При этом республиканцы — Буш и Трамп — предстают как зануды, не знающие тонкостей этикета, а демократу Обаме сходят с рук любые ляпы.

ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: СМИ изображают президентов одинаково. Кто бы туда ни отправился, если это республиканец…



ДАНА ПЕРИНО, ведущая Fox News: Точно!



ДЖЕССИ УОТЕРС: …Джордж Буш или Дональд Трамп, то это просто зануда-американец, который пришёл и не знает, как пользоваться столовым серебром. Они «разрушили особые отношения между Великобританией и Америкой». А королеве от всего этого не по себе, но она исполняет свои обязанности.



Потом туда отправляется Барак Обама — и ради этого особенного человека расстилают красную ковровую дорожку, и «особые отношения никогда не были так крепки». И все промахи остаются без внимания, потому что…



Все, кто сейчас дома, наберите в Google: «Обама предлагает тост в честь королевы». Это был один из самых унизительных промахов, какие вы только увидите по телевизору! Он встаёт и пытается сказать тост в честь королевы Англии. Он такой: «За ваше здоровье!» — а она даже не поднимает бокал. Потому что звучит её гимн и ей нельзя ничего делать, только сидеть и смотреть. СМИ это затушевали.



Затушевали они и подарок, который Барак Обама преподнёс королеве. Он подарил ей iPod со всеми своими известными речами. Это как если бы Дональд Трамп подписал экземпляр «Искусства заключать сделки» и отдал его королеве!



ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Разве он так не сделал?



(Смеются.)



ДЖЕССИ УОТЕРС: Да уж наверняка! Но вот что забавно в случае с Дональдом Трампом: перед встречей он вызвал такое большое волнение и шумиху — все эти события, все эти дела с членами королевской семьи… Но, по-моему, Меланья сегодня всех затмила.



ДАНА ПЕРИНО: Красавица!



ДЖЕССИ УОТЕРС: Прекрасный костюм, она смотрелась великолепно. И эта шляпка…



ДАНА ПЕРИНО: Конечно, в Лондоне есть толпа противников Трампа. Но это всё равно что приравнять Америку к Нью-Йорку. Лондон — это ещё не всё Соединённое Королевство. Многие в народе горячо поддерживают президента Трампа!



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Этот брексит!



ДАНА ПЕРИНО: И ещё им бы хотелось, чтобы Тереза Мэй была на него чуть больше похожа, когда ей надо было дать отпор ЕС и выйти из сделки по брекситу.



Дата выхода в эфир 03 июня 2019 года.