Мэр Лондона: будет не по-британски расстилать красную дорожку перед мировым лидером крайне правых —Трампом

Мэр Лондона Садик Хан в своей статье для The Guardian пишет, что будет «не по-британски расстилать красную дорожку» перед президентом США Дональдом Трампом.

Похвалы в адрес «очень прекрасных людей с обеих сторон», когда речь шла об антисемитах и сторонниках превосходства белой расы с факелами в руках, которые устроили стычку с борцами против расизма. Угрозы наложить вето на запрет использовать изнасилование в качестве оружия войны. Применение иммиграционной политики, в рамках которой на границе детей разлучают со своими родителями. Намеренное использование ксенофобии, расизма и прочих различий в качестве предвыборной тактики. Введение запрета на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран. Намеренная и неоднократная ложь в заявлениях общественности.

«Нет, это действия не европейских диктаторов 1930-40-х годов, не военных хунт 1970-80-х. Я не говорю о Владимире Путина или Ким Чен Ыне. Это действия лидера нашего ближайшего союзника, президента Соединённых Штатов Америки», — подчёркивает Садик Хан.

Мэр Лондона также напоминает, что американский лидер после терактов в британской столице пытался играть на страхах жителей этого города, распространял твиты крайне правых расистских групп Британии, называл фейком неоспоримые научные доказательства, предупреждающие об опасности изменения климата.

«Теперь он пытается бесстыдно вмешаться в борьбу за пост руководителя Консервативной партии, поддерживая (экс-главу МИД Британии. — ИноТВ) Бориса Джонсона, поскольку считает, что таким образом он обретёт на Даунинг-стрит, 10 союзника по своей повестке, суть которой — сеять раздор», — отмечает Садик Хан.

По его словам, Дональд Трамп — это просто один из самых вопиющих примеров растущей глобальной угрозы.

«Во всём мире наблюдается подъём крайне правых сил, который угрожает завоёванным нами с большим трудом правам, свободам и ценностям, а ведь последние уже более 70 лет играют определяющую роль для наших либеральных, демократических обществ. Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж здесь, в Великобритании, чтобы добиться поддержки, используют те же самые разделяющие мотивы, что и фашисты XX века, кроме того они используют новые зловредные методы для того, чтобы донести свой посыл. И они делают успехи, получают власть и оказывают влияние там, где всего несколько лет назад это было немыслимо», — указывает Садик Хан.

Как пишет мэр Лондона, эти люди намеренно натравливают своих граждан друг на друга, невзирая на ужасные последствия подобных действий для общества. Они притесняют различные меньшинства и социально отчуждённых людей, чтобы создать врага, и призывают других поступать таким же образом. Они создают ложь, чтобы усиливать страхи и атаковать фундаментальные основы «здоровой демократии», говорится в статье.

«Трамп рассматривается как номинальный лидер этого глобального движения крайне правых, — подчёркивает Садик Хан. — Вот почему на предстоящей неделе будет не по-британски расстилать красную ковровую дорожку по случаю официального государственного визита президента, поведение которого вносит раздор и противоречит идеалам, лежащим в основе США, — равенству и свободе, в том числе религиозной».

Мэр Лондона, между тем, признаёт, что уже поздно отменять приём с красной ковровой дорожкой, но, считает политик, премьер-министр Британии ещё может поступить правильно.

«Тереза Мэй должна выразить своё категорическое неприятие не Соединённых Штатов как страны или офиса президента (США. — ИноТВ), а Трампа и той крайне правой повестке, которую он олицетворяет. Ей следует сказать, что точка зрения граждан Британии и США совпадает по многим вопросам, но взгляды Трампа несовместимы с британскими ценностями», — пишет издание.