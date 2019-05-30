Times: проявление слабости — в Британии подвергли критике согласие Лондона на увеличение числа российских дипломатов

Впервые после инцидента в Солсбери Великобритания позволила увеличить размер российского дипломатического корпуса в Лондоне, что, по мнению экспертов, в Москве могут истолковать как «признак слабости», пишет The Times. Кроме того, как отмечает газета, Великобритания также восстановила с Россией некоторые каналы связи, чтобы никто не воспринял действия британского военного контингента в Восточной Европе как подготовку к войне.

Впервые после покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Великобритания позволила увеличить число российских дипломатов в Лондоне. Тем не менее некоторые эксперты считают, что подобный шаг Москва истолкует как «признак слабости», пишет The Times.

По данным газеты, в этом месяце заместитель советника по национальной безопасности Великобритании Кристиан Тёрнер посетил Москву, чтобы встретиться с российскими министрами и чиновниками. Таким образом, несмотря на инцидент в Солсбери в марте прошлого года, вину за который Великобритания возложила на Россию, Лондон занялся налаживанием контактов с Москвой.

Согласно официальным данным, в Великобритании находится 44 российских дипломата. Для сравнения, в январе их было всего 40. По состоянию же на прошлую весну российский дипломатический корпус в Великобритании насчитывал 58 человек.

«Кремль истолкует это как слабость Великобритании и только укрепится во мнении, что любые западные наказания носят временный характер, — сообщил The Times директор по исследованиям в Обществе Генри Джексона Эндрю Фоксалл. — Скорее всего, такой шаг ободрит Владимира Путина».

Кроме того, один источник газеты признал, что некоторые каналы связи между Москвой и Лондоном, закрытые после инцидента в Солсбери, вновь возобновили работу. Подобный шаг был нужен для того, чтобы никто не воспринял действия британского военного контингента в Восточной Европе как подготовку к войне.

Представитель британского МИД отказалась уточнить, сколько дипломатических виз получили россияне, однако отметила: «Наша позиция остаётся неизменной. Укомплектование соответствующих миссий происходит в рамках ограничений, принятых после Солсбери. Мы регулярно обмениваемся визами для дипломатического персонала».