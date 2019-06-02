Sunday Times: Трамп посоветовал Британии не платить ЕС по «счёту за развод»

Президент США Дональд Трамп в интервью The Sunday Times заявил, что в случае прихода к власти в Британии лейбористов, он собирается вначале «познакомиться» с Джереми Корбином, прежде чем решать, стоит ли американской разведке обмениваться секретной информацией с британским правительством.

Американский лидер подчеркнул, что лидер Лейбористской партии совершает ошибку, не желая дружить с США, поскольку, как отметил Трамп, между двумя странами налажено тесное сотрудничество в военной и разведывательной сферах.

«Мы большое, большое благо для Соединённого Королевства. Если взглянуть на то, что мы делаем для Великобритании во многих аспектах, в том числе, очевидно, в плане армии и разведки, то, как я думаю, человек, занимающий эту должность (премьер-министра. — ИноТВ), захотел бы поладить и должен был бы поладить с Соединёнными Штатами», — подчеркнул американский лидер.

Джереми Корбин, который регулярно критикует внешнюю политику Соединённых Штатов уже отказался присутствовать на устроенном по случаю приезда Трампа обеде в Букингемском дворце.

Глава Белого дома отметил, что не обижается на это решение Корбина, но предупредил, что несговорчивость лидера лейбористов может серьёзно отразиться на «самой особенной части особенных отношений» между двумя странами — на сети обмена разведданными Five Eyes.

Когда Трампа спросили о наличии возможных сомнений по поводу обмена секретной информацией с правительством Корбина, он обусловил принятие решение по этому вопросу так: «Мне надо было бы познакомиться с ним. Я должен был бы провести встречу. Я не знаком с ним, но я бы определённо с ним познакомился. Прежде чем отвечать на этот вопрос, мне надо было бы немного узнать его».

Как отмечает The Sunday Times, подход президента США к Корбину походит на его сугубо личный поход к переговорам с Северной Кореей и Китаем, в ходе которых он ставит своё личное отношение с иностранными лидерами выше традиционной дипломатии.

В интервью The Sunday Times Дональд Трамп также коснулся темы выхода Британии из ЕС. Американский лидер давно рассматривал свою победу на выборах в 2016 году как более масштабную версию брексита, говорится в статье. И, как отмечает издание, в беседе с Трампом ощущалось его разочарование в связи с тем, что Великобритания так до сих пор и не вышла из Евросоюза.

«Они должны сделать это, они должны завершить эту сделку, верно?» — заявил глава Белого дома.

Трамп посоветовал следующему премьеру, преемнику Терезы Мэй, к концу октября выйти из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

«Если не получается добиться желаемой вами сделки, справедливой сделки, тогда уходите», — подчеркнул Трамп.

Президент США также заявил, что Британии не следует выплачивать 39 млрд фунтов ($50 млрд) по «счёту за развод» с ЕС.

«Я бы на их месте не стал платить 50 миллиардов долларов, — заявил американский лидер. — Это огромная сумма».