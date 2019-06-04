CNN: британская королева намекнула Трампу о важности ООН и НАТО — но того больше интересовал ужин

Во время визита Дональда Трампа в Великобританию в своей речи королева Елизавета II ненавязчиво намекнула американскому лидеру о важности таких международных институтов, как ООН и НАТО, передаёт CNN. Тем не менее, по мнению аналитика канала Сьюзан Глассер, Трамп, скорее всего, проигнорирует подобный упрёк, так как ещё до своего визита он показал, что его не слишком беспокоит, что о нём думают.

Вне зависимости от того, кем является гость, монархи относятся к нему с определённым почтением и отдают ему дань уважения; они не будут грубить прибывшему к ним с визитом первому лицу государства. Однако, Сьюзан, следует признать, что если внимательно послушать тост королевы, то может показаться, что она преподала президенту мини-урок о высадке в Нормандии и последующих событиях. Давайте послушаем её, а потом обсудим.

ЕЛИЗАВЕТА II, королева Соединённого Королевства: После понесённых сообща жертв Второй мировой войны Великобритания и Соединённые Штаты вместе с другими союзниками работали над созданием комплекса международных институтов, чтобы ужасы конфликта больше никогда не повторились. Хотя мир и изменился, мы всегда помним об изначальной цели этих структур: сотрудничестве наций ради защиты достигнутого большой ценой мира.

Итак, Сьюзан: не сказать, чтобы королева говорила о политике, она определённо придерживается дипломатического такта. Но неужели она намекнула Трампу о важности таких институтов, как НАТО и ООН?

СЬЮЗАН ГЛАССЕР, аналитик CNN по вопросам мировой политики: Послушайте, королева говорит то, что хочет сказать. И сказала она это намеренно. Хотя она и выражается со всем возможным тактом, ошибки здесь быть не может: единственное, в чём сходятся европейцы, которые ныне не согласны по многим пунктам, так это во мнении, что президент США, по сути, атакует альянсы и систему институтов, которую Америка после Второй мировой сама и построила.

Тяжело сказать, понял ли её Трамп и принял ли он во внимание такой посыл. Как вы знаете, он не любит, когда ему читают нотации. Я согласна с Майклом: это лучший день в жизни Дональда Трампа, ведь так? Английская королева приняла его со всеми почестями в Букингемском дворце — пусть и с небольшим «бла-бла-бла» о международном порядке. Мне кажется, что он против этого не возражает или даже не заметит этого, если это заявление не захватит господство на информационной повестке дня. Возможно, он обратит на это внимание, если завтра все британские таблоиды напишут «Королева оскорбила Трампа».

Однако мне кажется, что Дональд Трамп похож на человека, считающего, что «чем больше я их расстроил, тем лучше». Сегодня он решил не вести себя как паинька; во время перелёта в Лондон он решил оскорбить лондонского мэра. Он решил, что может всё так же писать в Twitter во время экскурсии по Букингемскому дворцу и так далее. Так что я бы сказала, что ему, по правде говоря, наплевать, нравится он британцам или нет. Но мне кажется, что ему было не наплевать на то, угостят ли его правительственным ужином.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 июня 2019 года.