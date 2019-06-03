Guardian: британская королевская семья нужна Трампу как «массовка» для предвыборной кампании

Государственный визит в Великобританию станет для Дональда Трампа прекрасной возможностью показать себя в выгодном свете в преддверии новых выборов, уверен международный редактор The Guardian Джулиан Борджер. По его убеждению, почести, которых удостоит президента США королевская семья, будут использованы как доказательство международного престижа американского лидера, несмотря на внутренние неприятности.

Государственный визит Дональда Трампа в Великобританию представляют как чествование тесного союза двух стран, хотя точнее было бы увидеть в нём личный «победный круг» американского президента, выполняемый во многом за счёт тех, кто принимает Трампа у себя, считает международный редактор The Guardian Джулиан Борджер.

Сегодня, когда глава Белого дома пережил «последний удар» Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор заключил, что американскому лидеру нельзя ни предъявить обвинения, ни оправдать его, Трамп «готов к контратаке», полагает автор статьи. Это значит, что президент США, вполне вероятно, использует государственный визит в Великобританию для того, чтобы снова заявить о том, как британская разведка помогала шпионить за его избирательным штабом — что Центр правительственной связи назвал «абсолютно смехотворным».

Кроме того, «блеск», которым окружена британская монархия, не только отвлечёт внимание от подозрений в отношении Трампа, но и пошлёт «яркий красно-бело-синий сигнал» уверенности последователям американского президента: «внутренние враги могут кусать его за пятки, но в иностранных столицах его всё ещё встречают как королевскую особу», убеждён журналист.

«Чего он хочет, так это преклонения, — полагает директор центра США и Европы Брукингского института Томас Райт. — Ему нужен протокол и пышность, и он хочет быть в центре всего. Это его видение глобальной дипломатии».

И, по мнению Борджера, визит в Великобританию подходит для этих целей как нельзя лучше. В его рамках запланирован церемониальный приём у королевы в садах Букингемского дворца и королевский залповый салют, послеобеденный чай, банкеты, а также посещение королевского флота в Портсмуте. Как напоминает автор, Трамп берёт с собой в Великобританию всю семью в расширенном составе, включая «наследников его состояния и политического влияния» Дональда-младшего и Иванку, которая, в частности, посетит завтрак «лидеров бизнеса» во вторник в компании своего отца, Терезы Мей и герцога Йоркского.

Таким образом «дом Трампов и дом Виндзоров — два главных бренда категории люкс от каждой страны» — будут представлены заключающими сделки «в самых роскошных декорациях». Однако на деле «британская королевская семья будет служить актёрами второго плана и массовкой на архивных кадрах предвыборной кампании Трампа 2020 года», уверен обозреватель The Guardian. При этом единственный член королевской семьи с опытом профессиональной актёрской игры — американка и герцогиня Сассекская Меган, — скорее всего, будет держаться в стороне от приёмов.

Триумф Трампа будет ощущаться и в других областях, полагает автор. Так, к моменту приезда Трампа Тереза Мэй, отношения с которой у главы США сложились не лучшим образом, будет досиживать в кресле премьер-министра последние дни, в то время как Борис Джонсон, поддержку которому Трамп демонстрировал не раз, на сегодняшний день считается наиболее вероятным кандидатом на пост следующего главы правительства.

Ещё один фаворит Трампа, лидер Партии брексита Найджел Фарадж только что вышел победителем из европейской предвыборной гонки. «Президент США выигрывает в Великобритании по всем фронтам, и будет не в его стиле не напомнить неудачливому уходящему премьер-министру об этом», — замечает Борджер.

Как напоминает журналист, в недавнем интервью газете Sunday Times Трамп призвал Великобританию выйти из ЕС без сделки, в случае если Брюссель не удовлетворит её требований, и настоятельно посоветовал правительству отправить на переговоры Фараджа. «Государственный визит — это возможность для него удвоить свою ставку на брексит с целью заключить собственное торговое соглашение с отрезанной и ослабленной Британией», — уверен автор. С этим мнением согласен и Райт. «Трамп подходит к брекситу хищнически. Это стратегия оппортуниста, цель которой — воспользоваться британской уязвимостью», — считает эксперт.