Newsweek: Музей Лондона захотел получить в свою коллекцию «Малыша Трампа»

Гигантский воздушный шар, изображающий американского президента в виде злого младенца, вскоре может стать частью «протестной» экспозиции Музея Лондона. По словам его директора, «Малыша Трампа» необходимо сохранить для будущих поколений как образ важного исторического периода, пишет Newsweek.

20-футовый воздушный шар «Малыш Трамп», который будет запущен во время визита президента США в Британию, вскоре может стать экспонатом Музея Лондона. Об этом Newsweek рассказали представители культурного учреждения.

Шар «Малыш Трамп», который изображает главу Белого дома в виде злого младенца с мобильным телефоном в руке, был создан в прошлом году в знак протеста против визита американского лидера в Соединённое Королевство. Авторы проекта собрали на него более £28,5 тыс. в интернете, отмечает издание.

Во вторник «Малыш Трамп» должен будет вновь подняться в небо. Организаторы протеста рассчитывают, что шар будет нависать над парламентской площадью во время запланированной встречи американского президента с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Директор Музея Лондона Шэрон Эмент считает, что этот гигантский шар олицетворяет «спорный момент» в истории. Она хочет, чтобы «Малыш Трамп» стал постоянной частью «протестной коллекции» наряду с шаром, изображающим мэра британской столицы Садика Хана. Последний был сделан после того, как градоначальник разрешил акцию с «Малышом Трампом», поясняет издание.

«Оба этих воздушных шара — яркие примеры политической сатиры. И, разумеется, сатира всегда остаётся важным актуальным вопросом», — заявила Эмент в интервью Newsweek.

Издание отмечает, что в распоряжении музея уже находятся тысячи символов других протестов, происходивших в истории Лондона. Среди них экспонаты, связанные с маршами суфражисток начала XX века, а также с более современными акциями против мер жёсткой экономии и изменения климата.

Хотя музей ещё не договорился с создателями «Малыша Трампа», Эмент заявляет, что уже придумала, как именно он будет выставлен напоказ. Учитывая, что гелий может представлять опасность, воздушный шар оденут на специальную форму и подвесят к потолку, «чтобы он выглядел надутым».

По словам директора, она ожидает, что решение музея приобрести «Малыша Трампа» встретит определённое сопротивление. Но Эмент полагает, что этот образ важного исторического периода необходимо сохранить для будущих поколений.