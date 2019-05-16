Guardian: к приезду американского президента в Лондон везут «унитазного Трампа»

К приезду Дональда Трампа в Лондон с официальным визитом активист из Филадельфии Дон Лессем заказал робота, изображающего главу Белого дома сидящим на золотом унитазе, сообщает The Guardian. Как утверждает заказчик арт-объекта, его цель была в том, чтобы превзойти прошлогоднего «летающего малыша-Трампа» и напомнить миру о том, что нынешний президент США позорит его.

Из китайской провинции Сычуань в Лондон направляется гигантский говорящий робот, изображающий Дональда Трампа сидящим на золотом унитазе, сообщает The Guardian. Как передаёт газета, робот высотой 4,9 м был изготовлен в знак протеста против государственного визита главы Белого дома в британскую столицу.

«Опорожняющийся Трамп» представляет президента США сидящим на унитазе со спущенными брюками и в процессе написания твита. Трамп-робот также произносит привычные для него провокативные фразы: «никакого сговора», «охота на ведьм», «вы фейковые новости» и «я абсолютно психически стабильный гений», — а также имитирует звуки выпускания газов.

Как сообщается, разработчиком робота стал эксперт по динозаврам и «антитрамповский активист» из Филадельфии Дон Лессем, заплативший за его создание $25 тыс. из собственных средств. Ранее Лессем уже делал заказы на изготовление автоматических роботов на фабрике в Сычуани — только речь шла о макетах динозавров для тематических парков. По словам заказчика «опорожняющегося Трампа», ему пришлось заверить владельца фабрики в том, что за изготовление робота того не посадят в тюрьму.

При этом Лессем сообщил The Guardian о своих сомнениях в том, что робот сможет добраться до Великобритании к 3 июня — дате начала государственного визита главы США в Лондон. В интервью американскому изданию Daily Kos, создатель робота пошутил, что не станет называть перевозящее его судно «из опасений, что Трамп его разбомбит». В то же время организаторы протестных акций по случаю приезда Трампа пообещали увеличить число «креативных элементов» на демонстрациях. В качестве возможных вариантов называют увеличенную версию прошлогоднего воздушного шара, изображающего лидера США младенцем.

По словам Лессема, его цель была в том, чтобы создать «привлекающее внимание и раздражающее» продолжение «летающего Трампа-малыша», которое легко было бы применять на акциях по всему миру. «Я думаю, нашему гневу нужно на чём-то фокусироваться, а также необходимо как можно больше напоминаний о том, какой отвратительный позор для человечества представляет собой этот болван», — заявил активист.