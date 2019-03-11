CNN: Трампу собрали библиотеку его твитов, и она постоянно пополняется

Журналисты «Дневного шоу с Тревором Ноа» исследовали твиты Дональда Трампа и отобрали самые яркие, составив из них целую экспозицию, передаёт CNN. Посетители выставки могут даже представить себя американским президентом, который среди ночи пишет твит про Ким Чен Ына.
ДЖЕЙК ТЭППЕР, ведущий: Твиты президента во всей их красе выставлены напоказ на фестивале South by Southwest.
В библиотеке твитов президента Дональда Трампа, представленной на фестивале South by Southwest, экспонаты постоянно обновляются….
РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ, корреспондент «Дневного шоу с Тревором Ноа»: Вот сейчас придёт новый твит, я в ожидании.
…После каждых 280 знаков, которые взбредут в голову президента.
ДЕЗИ ЛАЙДИК, корреспондент «Дневного шоу с Тревором Ноа»: Многие забывают про «ненавистников и лузеров», но он никогда про них не забудет.
РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: «С Днём отца всех! Даже ненавистников и лузеров».
Журналисты «Дневного шоу с Тревором Ноа» на Comedy Central погрузились в твиты президента Трампа и выделили избранные. Сюда вошёл и твит в честь 5 мая с тарелкой тако, где президент говорил о своей любви к испаноговорящим и при этом рекламировал гриль в Trump Tower.
И оформленный должным образом в золотую рамку шедевр — твит про covfefe.
РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: Мы знаем, что он любит золото…
Посетители выставки могут представить, как они сами пишут твит на золотом президентском троне.
РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: Посмотрите, я — Дональд Трамп. Два часа ночи. «Бла-бла-бла … Ким Чен Ын».
Или взять планшет и придумать новое характерное прозвище.
РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: прозвище Джейка Тэппера в «генераторе Трампа» будет … «мороженка Джейк Тэппер»*.
Тревор Ноа считает, что твиты президента Трампа — вот ключ к его привлекательности.
ТРЕВОР НОА, ведущий «Дневного шоу»: Трамп со своими твитами кажется практически гением. Ведь есть твиты, которые он писал про будущее, и они сбылись, он предсказывал вещи. Мы его не ценим!
ДЖЕЙК ТЭППЕР: Но вообще это были твиты про него самого.
ТРЕВОР НОА: Да, но я считаю, это гениально. Писать про себя как будущего президента, и потом это сбывается. Нам нужно ценить это, пока не поздно.
Этот журналист «Дневного шоу» считает, что президенту такое внимание польстит, но не удивит его.
РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: Ни у Обамы, ни у Рейгана не было библиотеки твитов.
ДЕЗИ ЛАЙДИК: Нет, Трамп — победитель, он и получает библиотеку твитов.
Так станут ли они голосовать за президента, чтобы он ещё четыре года давал им материал? Вряд ли.
РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: Я буду продолжать работать корреспондентом «Дневного шоу», где мы будем шутить про Бето О'Рурка или Камалу Харрис, это весело.
ДЕЗИ ЛАЙДИК: Нам нравится докручивать эти шутки.
РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: Я буду писать даже шутки про Кори Букера, если придётся.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 10 марта 2019 года.
* Mr Whippy — компания по производству мороженого, с рожком которого сравнивают причёску Дональда Трампа (прим. ИноТВ).