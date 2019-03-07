Sky News: Трамп рассмешил интернет, переименовав главу Apple в Тима Эппла

В разговоре с главой компании Apple Тимом Куком Дональд Трамп по ошибке назвал своего собеседника Тимом Эпплом. Видео со встречи набрало миллионы просмотров и стало причиной множества насмешек в адрес американского президента, который неоднократно утверждал, что у него хорошая память на имена, сообщает Sky News.

Дональд Трамп удивил всех, назвав главу Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Президент оговорился во время личной встречи с бизнесменом, возглавляющим одну из крупнейших компаний в мире, в Белом доме, сообщает Sky News.

«Люди, как Тим, расширяются повсюду и делают то, что мне очень хотелось с самого начала. Раньше я говорил: «Тим, ты должен заниматься бизнесом здесь», и вы им действительно занялись. Вы действительно инвестируете значительные средства в нашу страну. Мы очень ценим это, Тим Эппл», — заявил Трамп, который всегда хвастал, что у него хорошая память на имена.

Кук не стал поправлять ошибку президента. Он лишь молча кивал головой, сидя рядом с главой Белого дома, отмечает британский телеканал.

По словам Sky News, видео встречи стремительно разлетелось по интернету. К настоящему моменту ролик посмотрели более 3,6 млн человек.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.

«Тим Эппл — это такая же знаковая фигура Америки, как известные изобретатели Томас Лампочка и Генри Автомобиль», — написал один саркастичный комментатор в Twitter. Другой пользователь добавил: «Тим Кук должен был ответить: «Спасибо вам, мистер Дональд Дак».

Американский президент уже не в первый раз путает имена успешных генеральных директоров с названиями их компаний. Так, в прошлом году он назвал главу Lockheed Marin Мэрилин Хьюсон Мэрилин Локхид.

Во время недавней пресс-конференции он обратился к курдскому репортёру «мистер Курд». Он также называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Битаньяху.

Более того, американский президент путается даже в именах собственных помощников. Трамп неоднократно называл экс-спикера палаты представителей США Пола Райана Роном.