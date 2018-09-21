Independent: Apple незаметно ввела «рейтинг доверия» пользователей

Компания Apple незаметно для пользователей ввела «рейтинг доверия», который будет составляться, в том числе исходя из числа звонков и электронных писем, сообщает The Independent. Отмечается, что данная система позволит корпорации предотвращать случаи мошенничества, но не предоставит Apple доступ к тому, что пользователи хранят в своих телефонах.

Американская корпорация Apple незаметно добавила в новую версию операционной системы iOS «рейтинг доверия», который составляется на основе использования пользователем своего iPhone и других устройств, сообщает The Independent.



Согласно последней поправке к условиям конфиденциальности, рейтинг будет формироваться, в том числе исходя из количества звонков и электронных писем пользователя, в рамках борьбы с мошенничеством.



«Чтобы распознать и предотвратить мошенничество при совершении покупок, мы будем применять информацию о том, как вы используете своё устройство, включая приблизительное количество принятых и совершённых звонков, а также отправленных и полученных электронных писем, для составления рейтинга доверия. Сбор данных проходит таким образом, что Apple не может узнать, что именно вы храните на своём телефоне», — сказано в тексте обновлённой политики безопасности.



Тем не менее конкретных примеров относительно того, каким образом это поможет предотвратить мошенничество, не приводится.



Британское издание отмечает, что новая политика конфиденциальности напомнила пользователям в социальных сетях один из эпизодов телесериала «Чёрное зеркало», в котором у каждого был собственный рейтинг, составлявшийся на основе взаимодействия человека с другими людьми. По сюжету, рейтинг влияет на возможность доступа людей к медицине, транспорту и жилью. Возможность такого сопоставления показалась пользователям «опасной».



При этом издание отмечает, что «расплывчатость» формулировок, которые компания использует, свидетельствует о том, что «это может быть истолковано в более широком смысле и потенциально агрессивным способом». Кроме того, весьма необычно, что под действие обновления попадают и те гаджеты, с помощью которых невозможно пользоваться мобильной связью, а также отправлять или получать электронные письма.



The Independent отмечает, что представители Apple пока никак не комментировали нововведение.