El Periódico: губернатор Нью-Мексико показала, что она думает о стене Трампа — и стала интернет-знаменитостью

Губернатор американского штата Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм стала знаменитостью, после того как опубликовала в Twitter видео со своим участием, пишет El Periódico. Это видео быстро стало вирусным. На нём политик демонстрирует своё несогласие с планами президента США Дональда Трампа по строительству стены вдоль границы с Мексикой, причём делает она это крайне забавным способом: проходя через стены.

Это видео было снято в рамках предвыборной кампании 2018 года и ранее нигде не публиковалось. Мишель Лухан Гришэм выложила его в ответ на риторику главы Белого дома по поводу необходимости возведения стены.

«Сегодня вечером столько разговоров, что о стенах…», — указала губернатор в комментарии к видео, которое быстро разошлось среди пользователей соцсети не только из-за содержащегося в нём послания, но и благодаря подаче.

На видео Мишель Лухан Гришэм заявляет о необходимости пробивать стены для того, чтобы добиться изменений, и далее влетает в тонкую стену. Оказавшись в новом помещении, она, пока на неё смотрят изумлённые рабочие, на камеру обещает восстановить местную инфраструктуру.

В конце видео, пробив очередную стену, она оказывается в помещении с детьми. Там она заявляет о необходимости инвестиций в школы и малый бизнес. А затем она говорит: «А вот что я думаю о стене Трампа», и вбегает в стену, на которой висит фотография президента США.