Трамп: у нас могут быть хорошие отношения с Россией — но им навредила охота на ведьм

Президент США Дональд Трамп не считает, что переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином пустили по ветру все возможности улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сам американский лидер заявил в интервью Fox News. По его словам, у России и США вполне могут быть хорошие отношения, однако их испортила «липовая охота на ведьм» и «российское расследование».
Вчера президенты Си и Путин провели переговоры и объявили о новых торговых сделках. Они также обсудили потепление и улучшение отношений. Что вы думаете об этом? Особенно если вспомнить, что в начале срока вы хотели наладить с Россией такие хорошие отношения, насколько это возможно. Всё это теперь пустили по ветру?
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нет, я думаю, что у нас с Россией могут быть хорошие отношения. Им навредила эта липовая охота на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией. Повторюсь: у нас есть всё, что нам нужно. Я построил невероятную экономику. Объём нашей экономики — 14 триллионов долларов. Посмотрите, что происходит с фондовым рынком! И это несмотря на то, что, по правде говоря, ФРС следовало бы установить более низкую процентную ставку и всё такое. Они подстраховываются, это хорошо, но это весьма консервативно.
Но если бы всех этих процентных ставок не было бы? Я хочу сказать, кто знал, что они поднимут процентную ставку? Если бы всё было бы по-другому, рост ВВП сейчас бы составил 5,2 процента, а фондовые рынки были бы сейчас на десять тысяч пунктов выше. Однако сейчас мы придерживаемся очень консервативного подхода. Мы увеличили экономику на триллионы долларов. А Китай, кстати говоря, их потерял. Если кто-нибудь другой — скажем, мой оппонент, которому даже нельзя было позволять участвовать в выборах, потому что она коррупционер, так что её прозвище ей очень подходит, — одержал бы победу, то Китай сейчас уже сильно бы опережал США. Только подумайте об этом. Мы сейчас так сильно опережаем Китай, что это даже не соревнование.
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