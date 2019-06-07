Fox News: демократия в опасности — вашингтонские бюрократы игнорируют приказы Трампа

Госслужащие в США саботируют выполнение приказов президента, утверждает Fox News. Как сообщает телеканал, именно поэтому «открытый экстремист» Джон Бреннан, бывший глава ЦРУ, сохраняет доступ к государственным тайнам, несмотря на приказ Трампа аннулировать допуск. По мнению ведущего Такера Карлсона, такое в Вашингтоне происходит сплошь и рядом, и каждый раз это наносит американской демократии больше вреда, чем любое «российское вмешательство».

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Все президенты, начиная с Джорджа Вашингтона, имели дело с политической оппозицией. Все до единого. В том-то и смысл нашей системы: демократии строятся на дебатах и конкурирующих идеях. Если кажется, что политический лидер пользуется всеобщей любовью, это диктатура. Чаушеску никто не критиковал: не осмеливались.



Итак, в принципе, быть против Дональда Трампа и его политики — совершенно нормально. Инакомыслие — это и вправду патриотично. Но последние два с половиной года происходит нечто совсем иное. Никакие действия «сопротивления» не усилили нашу демократию и не сделали нашу страну лучше. Совсем наоборот. Противясь Трампу, левые растерзали демократические нормы.



С того момента, как был подан последний голос на президентских выборах 2016 года, они прилагали усилия, чтобы эти выборы аннулировать. Они ввели цензуру против большой части страны. И, самое главное, они заняли сторону несменяемой бюрократии, а не избирателей.



Такие люди, как бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, открыто призывали федеральных госслужащих игнорировать избранного президента и вредить ему. Это наглое посягательство на демократию. Что бы ни пытались провернуть русские, это посягательство было более разрушительным. Бреннан теперь озвучивает эти инструкции из студии NBC News, где ему платят вот за такие комментарии…



ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Это измена, не меньше. Потому что это действительно предательство страны, он действительно оказывает помощь и поддержку врагу…



Измена определяется как предательство доверия, а также помощь и потворство врагу. Так что именно это слово пришло мне на ум.



Да уж. То есть если вы не согласны с Джоном Бреннаном, бывшим главой ЦРУ, это государственная измена. Преступление, за которое полагается смертная казнь. Такова его позиция. Джон Бреннан — безответственный и неуравновешенный политический активист. Это очевидно для всех, кто за ним наблюдал.



В прошлом году, узнав от своих источников, что Бреннан, гражданское лицо, каким-то образом сохранил допуск к совершенно секретной информации, мы были шокированы, но на самом деле не удивлены. Так на самом деле и бывает в Вашингтоне.



ФРАГМЕНТ ВЫПУСКА ОТ ИЮЛЯ 2018 ГОДА: Бреннан больше не работает на федеральное правительство в каком-либо качестве. Официально он не занимает никакой должности. Однако, согласно эксклюзивной информации, полученной нами сегодня из двух источников, Бреннан сохранил, пожалуй, самое ценное, что у него было на госслужбе. Допуск к совершенно секретной информации.



Мысль о том, что у Джона Бреннана по-прежнему есть доступ к каким-либо из этих сведений, ужасает. Бреннан — открытый экстремист.



Это не тот человек, которого стоит допускать к гостайне.



Многие в конгрессе были согласны с этой оценкой. Сенатор от Кентукки Рэнд Пол пришёл на нашу программу, чтобы заявить, что Джон Бреннан не имеет никакого права на допуск к гостайне. Вскоре после того, как это вышло в эфир, президент объявил, что отзывает допуск Бреннана. Мы полагали, что на этом всё и закончилось. Так и было бы при настоящей демократии. Но это был не конец истории, потому что демократия не настоящая. Так что год спустя мы узнали, что допуск к гостайне у Бреннана по-прежнему есть.



Как так вышло? Чиновники от исполнительной власти просто проигнорировали приказы президента. Это проблема. Потому что его (Трампа. — ИноТВ) выбрали избиратели, а их (чиновников. — ИноТВ) — нет. Вся легитимная исполнительная власть исходит от него и от выборов, на которых он победил. Но его сотрудникам это неважно.



Реальную власть в этой стране всё больше прибирают к рукам бюрократы. В Вашингтоне вы видите это каждый день. Но конкретно в этот раз мы решили разобраться, что именно произошло. Первым делом мы обратились к исполнительной власти. Нам сказали, что у Джона Бреннана больше нет, цитирую, «доступа к секретной информации». Нам объяснили, что администрация направила разведывательным агентствам письмо, извещающее о том, что Бреннану больше «нет необходимости знать (секретную информацию. — ИноТВ)».



Звучит ободряюще. Есть у этих слов некий наркотический эффект. Но, как и многое в государственных органах, это мираж. Это ничего не значит. На самом деле бюрократы могут просто проигнорировать это письмо, если захотят. Так уже бывало.



Итак, правда такова, что президента Соединённых Штатов подвели его собственные сотрудники. Он дал им прямой, недвусмысленный приказ. А они, по-кошачьи скрывая злость за невозмутимостью, решили его не выполнять. Сколько раз в день такое происходит? Каждый раз это расшатывает нашу демократию.



И, кстати, официальный Вашингтон это устраивает. Если голосование означает приход к власти Дональда Трампа, они против выборов. Они готовы на всё. Даже на применение грубой силы. На днях Нэнси Пелоси сказала демократам на Капитолийском холме, что её цель — не объявить президенту импичмент, а посадить его в тюрьму. За какое преступление? Она не уточняла. Но это и не важно. Вы не хуже других знаете, что настоящее преступление Трампа заключается в том, что его вообще избрали.



Дата выхода в эфир 06 июня 2019 года.