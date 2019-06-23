Times: Трамп заставляет Великобританию выбирать между США и Китаем, и выбор очевиден
Около десяти лет назад, после финансового кризиса 2008 года, правительство Великобритании сделало ставку на Китай, сочтя, что будущее страны за укреплением связей с Поднебесной. Однако сейчас, как пишет журналист Иэн Мартин в своей статье для The Times, Лондон оказался перед тяжёлым выбором.
В настоящее время всё говорит о том, что все надежды британцев на то, что они смогут сотрудничать в области технологий с Китаем, но при этом обмениваться разведданными с США, недостижимы. В похожей ситуации оказались и другие союзники Вашингтона, Австралия и Новая Зеландия.
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