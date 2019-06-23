Times: Трамп заставляет Великобританию выбирать между США и Китаем, и выбор очевиден

Желание президента США Дональда Трампа бросить вызов глобальным амбициям Китая поставит крест на углублении связей Лондона и Пекина, пишет журналист Иэн Мартин в своей статье для The Times. Мартин отмечает, что оказавшись перед выбором между Китаем и США, Великобритания предпочтёт сохранить дружественные отношения с последними.

Около десяти лет назад, после финансового кризиса 2008 года, правительство Великобритании сделало ставку на Китай, сочтя, что будущее страны за укреплением связей с Поднебесной. Однако сейчас, как пишет журналист Иэн Мартин в своей статье для The Times, Лондон оказался перед тяжёлым выбором.

В настоящее время всё говорит о том, что все надежды британцев на то, что они смогут сотрудничать в области технологий с Китаем, но при этом обмениваться разведданными с США, недостижимы. В похожей ситуации оказались и другие союзники Вашингтона, Австралия и Новая Зеландия.

Желание президента США Дональда Трампа бросить вызов глобальным амбициям Китая поставило перед ними выбор между поддержанием давнишних отношений с Вашингтоном и углублением связей с Пекином. Ответ на эту весьма непростую «геополитическую головоломку» определит внешнюю политику, политику в области экономики и безопасности на многие годы вперёд.

В частности, администрация Трампа потребовала, чтобы Лондон запретил китайской компании Huawei развивать мобильные сети 5G. Ожидается, что соответствующее решение примет следующий премьер-министр Великобритании. При этом если пост главы государства займёт Борис Джонсон, то он выберет в пользу своего друга Дональда Трампа.

«В ближайшие десятилетия все важнейшие стратегические решения будут сводиться к этому. С Вашингтоном мы или Пекином? Ответ достаточно очевиден», — заявил однин из бывших британских чиновников.

Кроме того, в пользу США говорят и интересы безопасности Великобритании, полагает журналист.

«Британцы продались жестокому режиму в обмен на столь необходимые деньги. До тех пор пока этот режим не будет реформирован или свергнут, мы всегда должны быть рядом с нашими демократическими союзниками», — подытоживает Мартин в своей статье для The Times.