Fox News: Трамп пообещал наладить отношения и с Россией, и с Китаем

В телефонном интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай сблизились из-за политики его предшественника Барака Обамы. При этом он назвал их сильными странами, но отметил, что США — «очень сильная страна». Трамп пообещал, что сможет наладить с ними отношения, тем более что их встреча произойдёт уже через неделю на саммите «Большой двадцатки».

Что скажете по поводу Путина и Китая?



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Их cблизил президент Обама. Никто не хочет этого видеть, но их сблизило его отношение и их действия. И когда я пришёл, они всё сильнее сближались. Но мы делаем такое, с чем никто не сможет даже конкурировать по многим областям.



Во-вторых, у нас с Россией будут хорошие отношения. И с Китаем у нас будут хорошие отношения. Очень важно, чтобы так было. Они — сильные страны, а мы — очень сильная страна.



И я поднял нашу военную сферу на такой уровень, который всем казался невозможным, — 716 миллиардов долларов в прошлом году. Никто не думал, что они будут израсходованы, когда я их получил. Самолёты были такие старые, что летать не могли. И наша армия почти полностью перестроена. У нас такие ракетные технологии, которых прежде никто не видел.



Много денег. Господин президент, я…



ДОНАЛЬД ТРАМП: О чём-то мы говорили, о чём-то нет. Но у нас настолько передовое всё, что такого вы ещё не видели.



Учитывая всё это, я хочу наладить отношения с Россией, и думаю, у нас это получится. Я хочу наладить отношения с Китаем, и думаю, что у нас получится. Я встречаюсь с обоими на будущей неделе на саммите «Большой двадцатки» в Японии.



Господин президент, позвольте…



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я считаю, что важно, чтобы США наладили отношения. Охота на ведьм в «российском деле» очень навредила нам в наших отношениях с Россией. Она навредила нам в наших отношениях со многими людьми. Но у нас очень хорошие отношения со странами, о которых иногда так и не подумаешь.



Ведь, как я сказал, приходится платить за НАТО…



Господин президент…



ДОНАЛЬД ТРАМП: Соединённым Штатам приходится платить за НАТО. Многие страны нарушают свои обязательства по взносам в НАТО. Я заставляю их заплатить более сотни миллиардов долларов на счёт НАТО. Но я считаю, что нам нужно иметь хорошие отношения со многими странами. Но именно эти две страны… Я считаю, что у нас должны быть хорошие отношения. Но, снова, мы очень сильная страна, и нас снова уважают, Джон.



Дата выхода в эфир 19 июня 2019 года.