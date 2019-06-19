Euronews: в ЕС не рады решению Трампа снова вступить в президентскую гонку

Новости о том, что Дональд Трамп решил баллотироваться на новый президентский срок, не очень обрадовали европейцев. Отношения между Евросозом и Америкой в политической и экономической сферах при Трампе заметно ухудшились, отмечает Euronews. Ситуацию усугубляет и эскалация напряжённости в регионе Персидского залива, в которой Вашингтон винит Тегеран.
Президентская гонка в Соединённых Штатах, по сути, стартовала — и Дональд Трамп готов переизбраться! Таким новостям не рады на этой стороне Атлантики: отношения между Евросоюзом и Америкой ухудшились при нынешнем хозяине Белого дома.
Либерал Ги Верхофстадт написал в Twitter: «США, когда-то бывшие лидером свободного мира, нуждаются в президенте, который противостоит раздорам и ультраправым фанатикам, а не распространяет их ненависть».
О втором сроке Трампа рассуждает брюссельский политолог.
ПИТЕР ЧЕЙЗ, политолог:Возможно, он продолжит идти по пути, которым он шёл до сих пор, сознательно давя на европейцев и причиняя им неудобства, к чему они не привыкли. Тогда следующие четыре года его президентства сулят двусторонним отношениям гораздо больше распрей. Но думаю, европейцы должны учитывать, что, когда Джордж Буш — младший был избран на второй срок, его политика стала совершенно иной, чем в первый срок, особенно в отношении Евросоюза. Поэтому не исключено, что господин Трамп тоже изменится.
Пока европейцы очень недовольны переменами, которые произвёл Трамп, придя к власти. Сейчас они отчаянно пытаются спасти то, что осталось от ядерной сделки с Ираном, когда-то провозглашённой «важнейшим дипломатическим прорывом». Ситуацию усугубляет эскалация напряжённости в регионе Персидского залива, за которую Вашингтон винит Тегеран.
Трансатлантические торговые отношения также ухудшились при нынешнем президенте. До сих пор Трамп не обложил тарифами европейские автомобили — но, возможно, он держит такую меру в резерве.
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