CNN: в Huawei оценили потери от американских санкций в $30 млрд

В результате попадания в чёрный список США прибыль Huawei в ближайшие два года сократится примерно на $30 млрд. С таким прогнозом выступил основатель и глава китайской компании Жэнь Чжэнфэй. В то же время бизнесмен выразил уверенность, что его фирма сможет остаться на плаву и через пару лет продолжит свой рост, сообщает CNN.

В ближайшем будущем из-за американских санкций Huawei столкнётся с серьёзными финансовыми потерями. Об этом на встрече группы экспертов сообщил основатель и исполнительный директор китайской компании Жэнь Чжэнфэй, передаёт CNN.

«В следующие два года, я думаю, мы сократим объёмы производства. Наша прибыль уменьшится примерно на 30 миллиардов долларов в сравнении с предыдущими прогнозами, поэтому доход от продаж в этом и следующем году составит порядка 100 миллиардов долларов», — заявил Жэнь.

Оказавшаяся в тяжёлом положении китайская фирма стала одной из точек напряжённости в торговой войне между Вашингтоном и Пекином. В середине мая администрация Дональда Трампа нанесла Huawei «удар огромной силы» — фирма попала в чёрный список, тем самым лишившись доступа к американским технологиям без специального разрешения властей США, напоминает телеканал.

Соединённые Штаты опасаются, что Китай может использовать своё оборудование для слежки за другими странами, и добиваются, чтобы их союзники отказались от услуг Huawei при создании сверхскоростной беспроводной связи 5G. Сама компания неоднократно отрицала, что её продукция представляет угрозу национальной безопасности других государств.

Из-за этих опасений американцы не пускали Huawei на свой рынок на протяжении десяти лет. Несмотря на это компания стала крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире и вторым брендом по популярности среди смартфонов, но попадание в чёрный список США заметно подорвало её позиции, отмечает CNN.

Меньше недели назад Huawei отказалась от планов обогнать Samsung по продажам мобильных телефонов до конца текущего года. Некоторые аналитики утверждают, что компания может даже уступить Apple, если она не получит доступа к американским технологиям. Под вопросом находится и её дальнейшее лидерство в области технологии 5G.

Тем не менее Жэнь уверен, что его компания сможет остаться на плаву, и прогнозирует, что через пару лет её рост продолжится. «Мы не будем почивать на лаврах, мы всё ещё хотим открыто сотрудничать с миром», — добавил бизнесмен.