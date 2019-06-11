Обозреватель Le Figaro призвал вернуть Россию в «европейскую семью»

Западные санкции против России и Китая и дипломатическая изоляция лишь сильнее подталкивают друг к другу две эти сильные державы, считает Обозреватель Le Figaro Рено Жирар. По его мнению, неоконсервативные политики Европы и Америки совершают огромную ошибку, разрушая отношения с Россией — ведь она всегда тяготела к Западному миру.

На праздновании 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, которая отмечалась 6 июня, среди гостей была Германия, однако Россию, во время Второй мировой войны уничтожившей 80% гитлеровских войск, не пригласили. Обозреватель Le Figaro Рено Жирар, эксперт в сфере геополитики, отмечает, что Владимир Путин не стал публично выражать возмущение по поводу такого дипломатического хамства — к тому же в этот день в Кремле принимали президента Китая Си Цзиньпина, который приветствовал своего российского коллегу как настоящего друга. Лидер КНР подчеркнул прочность партнёрских отношений с Россией, которые в современной истории никогда ещё не были настолько тесными. В свою очередь Россия анонсировала, что для разработки своей будущей сети 5G выбрала технологию телекоммуникационной компании Huawei, оказавшейся в чёрном списке США после обвинений в демпинге и шпионаже.

Французский журналист напоминает, что Генри Киссинджер, который на посту госсекретаря одновременно пытался наладить дипломатические отношения с КНР и замедлить гонку вооружения с СССР, сформулировал свою знаменитую доктрину о треугольнике «Вашингтон — Пекин — Москва». По его мнению, в своей внешней политике Америка должна всегда быть ближе к России и Китаю, чем они друг к другу. Сейчас политика США изменилась: вводя санкции против этих двух стран, Вашингтон «успешно подтолкнул их в объятия друг друга».

Полвека назад Америка приложила дипломатические усилия для того, чтобы Россия отказалась от использования тактических ядерных ракет в конфликте на границе с Китаем по реке Уссури. В наше время Россия без намёка на робость направляет свои корабли из Тихоокеанского флота на юг в поддержку Китая. Инцидент 7 июня 2019 года показывает, что российские корабли собираются провоцировать 7-й американский флот, который призван помешать Китаю захватить Южно-Китайское море, омывающее также Филиппины, Бруней, Малайзию и Вьетнам. Между тем китайский флот начал потихоньку появляться в Средиземном море.

Китай является стратегическим противником США. Россия с объёмами экономики, которые в семь раз меньше американских, не представляет угрозы, однако остаётся великой военной державой с гигантским запасом природных ресурсов в Сибири. Поэтому, утверждает Рено Жирар, Запад совершает огромную стратегическую ошибку, разворачивая в сторону Китая страну, которая со времён Петра Первого принадлежала к европейской культуре.

По мнению обозревателя, американские неоконсервативные идеологи нанесли непоправимый урон интересам стран Запада. Они подорвали выполнение Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года, подписанное Францией, Германией и Польшей, что спровоцировало реакцию России в Крыму. Жирар считает, что Путин, «безусловно», был неправ, «вмешавшись летом 2014 года в конфликт в Донбассе» на стороне сепаратистов, однако эта «ошибка» не оправдывает остракизм в адрес России со стороны Запада, исключившего страну из «Большой восьмёрки». Киссинджер умел вести переговоры с Россией и Китаем, отстаивая при этом твёрдую позицию по имевшимся с ними разногласиям, в то время как современные неоконсерваторы видят всё в чёрно-белом свете и с высоты своего морализаторства не могут вести конструктивный диалог. Дипломатический бойкот России, ещё раз подчёркивает автор статьи, является серьёзным просчётом Запада, который нуждается в ней в Тихом океане. Таким образом повторяется ошибка Рапалльского договора 1922 года между Германией и Россией, которую тогда тоже бойкотировали на дипломатическом уровне. «Тогда Ратенау добился от Чичерина создания в России секретных тренировочных лагерей для немецкой авиации и танковых войск…» — многозначительно отмечает эксперт.

В заключение обозреватель Le Figaro пишет, что, продолжая оказывать военную помощь союзникам из НАТО (в частности Польше), французское правительство должно «в обязательном порядке» возобновить свои дружеские связи с Россией, чтобы однажды «вернуть её в европейскую семью, из которой она вообще не должна была выходить».