CNN: «беспрецедентный уровень» сотрудничества между Китаем и Россией угрожает господству США

И Москва, и Пекин заявляют, что их отношения достигли беспрецедентного уровня, передаёт CNN. При этом Россия и Китай дали понять, что они, возможно, открыты для совместной работы по достижению другой общей стратегической цели — для борьбы с американским влиянием в мире.

Пентагон ясно даёт понять: Россия виновна в том, что в пятницу её военный корабль чуть не столкнулся с американским судном в Тихом океане, пишет CNN. Однако этот инцидент — лишь очередная напряжённая ситуация, возникшая между вооружёнными силами двух стран. Между тем тот факт, что всё это произошло на заднем дворе Китая, наводит на тревожные мысли о растущем сотрудничестве между Москвой и Пекином, цель которого — бросить вызов позиции США как ведущей мировой державы.

И Россия, и Китай пытаются расширить глобальный масштаб своей деятельности, бросая вызов американскому военному господству в воздухе и на море. Но хотя оба государства действуют с каждым разом всё смелее, но, по всей видимости, друг от друга. Как почти равные США противники, и Москва, и Пекин часто проявляли единодушие по многим геополитическим вопросам. Но пятничный инцидент с участием российского и американского кораблей был необычным из-за того, где именно он произошёл.

Хотя США и Россия представили разные версии пятничных событий, всё указывает на то, что сближение кораблей произошло недалеко от побережья Китая, говорится в статье, и всего через два дня после того, как председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин провели встречу в Кремле. И именно сейчас Москва, и Пекин заявляют, что их отношения находятся на «наилучшем за всю историю уровне».

«Создаётся ощущение, что они работают совместно с китайцами, — заявил отставной полковник ВВС США и военный аналитик CNN Седрик Лейтон. — Они смотрят, что можно сделать сообща с китайцами, чтобы бросить вызов США. И если для этого нужно выручить китайцев в Тихом океане, они так и поступают. Из тех же соображений они ждут, что китайцы выручат их в других регионах, возможно в Центральной Азии. Поэтому там мы можем увидеть другие очаги напряжённости между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой».

Владимир Путин, как указывается в статье, не только отметил, что отношения с Китаем достигли беспрецедентного уровня, но также подчеркнул, что у Москвы и Пекина общие взгляды на многие геополитические вопросы, в том числе на Венесуэлу, конфликт в Сирии и напряжённость на Корейском полуострове.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал российского президента «другом» и в унисон с Путиным заявил, что сотрудничество между двумя странами «базируется на взаимном доверии».

С 2013 года оба лидера встречались почти 30 раз, пишет CNN со ссылкой на китайские СМИ. У Китая и России установились крепкие связи в сфере торговли. И вот недавно обе стороны дали понять, что они, возможно, открыты также для совместной работы по достижению другой общей стратегической цели — для борьбы с американским влиянием.

Россия и так последовательно демонстрирует готовность изменить границы международного права, когда речь идёт об усилении контроля над Балтийским морем и о проверке того, насколько серьёзны обязательства США перед региональными союзниками, такими как Украина, особенно после «аннексии Крыма» * в 2014 году.

В прошлом году, говорится в статье, Москва захватила 24 украинских моряков после того как «агрессивно протаранила их суда» в Керченском проливе. Эти военнослужащие до сих пор остаются под стражей, несмотря на неоднократные призывы США к их освобождению.

Есть также указания на то, чтобы Москва попытается усилить своё влияние в мире, что, скорее всего, приведёт лишь к эскалации напряжённости с США. В рамках этого усилия Россия наращивала своё присутствие в Тихом океане, причём делала это на фоне растущей напряжённости из-за споров вокруг Южно-Китайского моря — региона, который имеет для Китая огромное значение.

Пекин считает почти весь этот регион площадью 1,3 млн кв. км своей суверенной акваторией и агрессивно демонстрирует свою позицию. Си Цзиньпин даже заявил, что КНР не отдаст «ни дюйма этой территории». На часть акватории этого моря претендуют также Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней, напоминает издание.

Между тем США пообещали и дальше обеспечивать свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона, указывает CNN.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ)