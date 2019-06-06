Обозреватель Forbes: близкая дружба России и Китая — лишь «показуха» для Запада

Во время последней встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином Россия и Китай всячески стремились продемонстрировать «беспрецедентно высокий уровень» развития их стратегического партнёрства. Со стороны, могло показаться, что Москва и Пекин теперь «лучшие друзья», однако, настаивает обозреватель Forbes Кеннет Рапоза, на самом деле страны не так уж и близки.

При взгляде на частые встречи и тёплые отношения между Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином складывается впечатление, что Россия и КНР — «лучшие друзья». «Не стоит обманываться. Всё это — показуха для Запада», — утверждает обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.



Москва и Пекин преподносят последнюю встречу Путина и Си как свидетельство того, что стороны «никогда не были ближе»: им надоело постоянно незаслуженно оказываться в положении «изгоев» и на этот раз они готовы «по-настоящему разобраться» с Западом и создать собственный многополярный центр влияния.



По словам Путина, позиции России и Китая совпадают по многим глобальным вопросам и стратегическое партнёрство между двумя странами вышло на «беспрецедентно высокий уровень». Как считает автор статьи, эти заявления были сделаны с целью умножить спекуляции о том, что вторая мировая экономика, «до сих пор практически полностью зависевшая от США в плане торговли», теперь переходит в сферу влияния Москвы. На самом деле такие тенденции маловероятны, считает журналист.



Россия и Китай никакие не «лучшие друзья», настаивает Рапоза. «И Россия никогда не сможет дать Китаю всё то, что для него делают США и Европа, — ни сегодня, ни в следующем году, ни через пять лет, вероятно, даже ни через десять».



Сегодня, как полагает автор статьи, Москву и Пекин объединяют раздражение по поводу того, как с ними обходятся Вашингтон и в какой-то мере Брюссель, а также торговля энергоресурсами. Кроме того, существуют точки пересечения российских и китайских интересов. Самая главная из них — Арктика, и для Пекина Москва — это способ получить доступ к богатому ресурсами региону. Две другие точки — Иран и Венесуэла. Тегерану Россия продаёт оружие и энергоресурсы, Китай покупает иранскую нефть и совсем не в восторге от американских санкций. В Венесуэле, огромном развивающемся рынке, Москва и Пекин поддерживают президента Николаса Мадуро и уже потратили немало средств, чтобы помочь законному лидеру остаться у власти.



Но главной основой отношений между Россией и Китаем остаются нефть и газ, уверяет Кеннет Рапоза. И всё это логично: Россия — соседка Китая, у неё много ресурсов, которые она может продать, а Китаю нужны ресурсы. Всё складывается. Масштабный газопровод «Сила Сибири», который должен начать свою работу в этом году, зародился не благодаря напряжённости с Западом. В далёком 2014 году Пекин не собирался вести торговую войну с США. Так что трубопровод стал плодом исключительно совпавших спроса и предложения. И энергетические проекты продолжают стремительно множиться. Строится ещё один трубопровод, заключаются соглашения в сфере ядерной энергетики.



Но несмотря на столь разрекламированный в СМИ «разворот Москвы на Восток», как объясняет ведущий специалист в Economic Intelligence Unit Агата Демаре, Россия по-прежнему экспортирует в азиатские страны куда меньше, чем в Европу. ЕС всё ещё важнее и ближе для Москвы как с точки зрения торговли, так и с точки зрения культуры. Китай для России новый рынок, так что дружба эта скорее походит на приятельство — у обеих сторон есть более близкие друзья, комментирует автор статьи.



Так что когда СМИ пытаются раздуть российско-китайское партнёрство в новый «антиамериканский союз», стоит это списывать исключительно на любовь журналистов к драме. По мнению Агаты Демаре, отношения с Москвой не носят для Пекина приоритетный характер, поскольку он рассматривает Россию как «младшего партнёра». И даже то, что обе страны сегодня пытаются обойти доллар, полагаясь исключительно на собственные валюты, скорее говорит лишь о сиюминутном совпадении интересов, а не о продуманном плане. В конце концов Китаю, которому в последнее время непросто получить доллары от своего экспорта, вряд ли нужны будут российские рубли.