BI: Лавров напомнил Западу, кто именно сломал хребет Третьему рейху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал «ложные трактовки истории» на Западе, которые пытаются выставить СССР одним из агрессоров во Второй мировой войне, передаёт Business Insider. При этом в статье, написанной в преддверии 75-й годовщины высадки в Нормандии Лавров призвал не приравнивать «освободительную миссию» Красной армии к «нацистской оккупации».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посвятил статью 75-й годовщине высадки в Нормандии, назвав широко отмечаемый на Западе праздник частью ложной истории, которая умаляет вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией, сообщает Business Insider.

«Однако в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории. В ход идут мистификации, псевдоисторические теории, рассчитанные на принижение подвига наших предков», — отметил в статье министр.

По словам Лаврова, на Западе старательно убеждают молодёжь в том, что основная заслуга в освобождении Европы принадлежит не советским солдатам, а армиям стран Запада, благодаря высадке в Нормандии.

«Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. Это факт», — подчеркнул российский политик.

Business Insider пишет, что 6 июня 1944 года, то есть чуть меньше чем за год до капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года, силами США, Великобритании, Канады и их союзников была проведена морская операция, которая усилила давление на военную машину Гитлера. Так, союзникам удалось открыть второй фронт в то время, как СССР в основном отбросил армию Рейха на восточном фронте и начал их преследование в сторону Берлина.

«В конечном итоге Советы достигли Берлина одновременно с остальными союзниками», — отмечает портал. Таким образом, нацистская Германия сдалась дважды: сначала 7 мая во французском Реймсе, а затем днём позже Советскому Союзу в Берлине.

При этом историки сходятся во мнении, что во Второй мировой войне именно СССР понёс самые серьёзные потери. Считается, что погибло примерно 26 млн советских граждан, в том числе 9—11 млн солдат Красной армии.

Однако глава МИД России подчёркивает, что «освободительную миссию» Красной армии стремятся приравнять к «нацистской оккупации, унёсшей десятки миллионов жизней, и преступлениям коллаборационистов».

«Наши недоброжелатели стремятся умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне. Представляют СССР если ли не как главного виновника войны, то как агрессора — наряду с фашистской Германией», — приводит Business Insider отрывок статьи Лаврова.

Портал напоминает, что Русская освободительная армия во главе с главнокомандующим Андреем Андреевичем Власовым состояла из дезертировавших советских солдат и была направлена на свержение советской власти. Однако в мае 1945 года она сдалась американским военным. При этом историки подчёркивают, что множество солдат-коллаборационистов были вынуждены записаться в ряды армии, так как в нацистском плену их ставили перед выбором: вступить в её ряды или умереть в лагерях.