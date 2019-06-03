RFI: Франция забыла о роли СССР в победе над нацистской Германией

Президента России впервые за 15 лет не пригласили на празднование годовщины высадки союзных войск в Нормандии, сообщает RFI. В мероприятии, посвящённом открытию второго фронта во время Второй мировой войны, принимают участие главы стран — победительниц гитлеровской Германии, и отсутствие Путина ясно показывает, что французы стали забывать о колоссальной роли Советского Союза в разгроме нацистов.

Владимир Путин не приедет в Нормандию, где через несколько дней мировые лидеры примут участие в мероприятиях, посвящённых годовщине высадки союзных войск, пишет RFI. Отсутствие президента России будет означать, что огромные жертвы, которые принёс Советский Союз ради победы во Второй мировой войне, стёрлись из памяти большинства французов.

Как рассказывает сайт, после окончания Второй мировой войны Французский институт общественного мнения (IFOP) в ходе опроса установил, что 57% французов считали вклад СССР в победу самым большим, в то время как 20% называли освободителями США. Однако в 2004 году, когда на празднование 60-й годовщины высадки союзников в Нормандии впервые пригласили Россию в лице Владимира Путина, всё изменилось с точностью до наоборот: только 20% вспомнили про советскую армию, тогда как 58% превозносили американских военных.

По информации RFI, на Европейском и Тихоокеанском фронтах США потеряли в общей сложности 400 тыс. человек, что не идёт ни в какое сравнение с 27 млн погибших в Красной армии. «С чисто исторической точки зрения, глупо недооценивать решающую роль Советского Союза», — заявил в интервью сайту Денис Пещански, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS), который в течение долгого времени исследовал эволюцию коллективной памяти.

RFI отмечает, что ожесточённые бои с советской армией не только истощили силы нацистов, но и не позволили перекинуть гитлеровские войска через Атлантику.

«В 1945-м главным союзником были Сталин и СССР — их роль была очевидна для французов, — утверждает Стефан Гримальди, директор Канского мемориального музея в Нормандии. — Но спустя 50 лет оказывается, что выиграли США, просто потому, что в то время у нас была холодная война».

Десятилетиями французские президенты не отмечали годовщину высадки 150 тыс. солдат союзной армии на официальном уровне. Герой Сопротивления и первый послевоенный президент Франции Шарль де Голль отказывался чествовать операцию, в которой ему отвели роль второго плана. Вступив в Париж, он приветствовал город, «освободивший сам себя, освобождённый своим населением», несмотря на стоявшие за ним американские и британские танки.

«Де Голль хотел прежде всего восстановить суверенитет Франции, а это означало, что американцев надо выгнать», — объяснил сайту RFI Гримальди. Антиамериканским настроениям президента вторила французская Коммунистическая партия, которая после войны сосредоточила в своих руках огромное влияние благодаря своей роли в Сопротивлении. Она постоянно напоминала избирателям о цене, которую заплатила Красная армия ради победы, однако репрессии за железным занавесом не способствовали росту симпатий.

В это же время, пишет сайт, США создавали собственную версию победы в кинотеатрах. Голливуд помог поменять представление о войне, представив серию фильмов о храбрых американцах, сражающихся вдали от дома. «Без сомнения, важнейшую роль в 60-х сыграл фильм «Самый длинный день», — отметил Пещански. — Он фокусировал внимание на американцах и участниках французского Сопротивления. Успех был феноменальный».

Через 30 лет на экраны вышел ещё один рассказ о героических подвигах американских военных для нового поколения по обе стороны Атлантики — фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». «Холодная война изолировала русских и их историю, — поясняет Гримальди. — Теперь в главной роли хороший американец Джон Уэйн, и именно он спасёт Европу, не русские».

Роль Америки в освобождении Европы ещё больше укрепилась, когда в 1984-м президент Франции Франсуа Миттеран пригласил Рональда Рейгана, президента США, на первое празднование годовщины высадки союзников. Это мероприятие стало важным мировым событием на фоне того, как Советский Союз шёл к распаду.

По мнению сайта, образ России ещё больше потускнел во время президентства Путина, чьи отношения с Западом сильно ухудшились после «аннексии Крыма»* в 2014 году. По мнению Дениса Пещански, тот факт, что Путина не пригласили в Нормандию в этом году, отражает отношение к России в настоящее время. «Если бы целью (празднования. — ИноТВ) был разговор о прошлом, то Советскому Союзу и его наследникам, то есть Путину, следовало бы стоять в первом ряду плечом к плечу с американцами и британцами», — приводит RFI в заключение выводы учёного.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).