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Bild: откровенное оскорбление — Греция выставила Германии новый счёт за Вторую мировую войну

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Откровенное оскорбление Германии и неслыханный вздор, пишет Bild. Греция, судя по всему, вновь столкнулась с финансовыми проблемами и поэтому требует от Берлина выплаты новых многомиллиардных репараций за Вторую мировую войну, возмущается немецкий таблоид.
Bild: откровенное оскорбление — Греция выставила Германии новый счёт за Вторую мировую войну
Reuters

«Поразительное письмо» получило правительство Германии из Греции! Афины «не шутят» и требуют от Берлина миллиарды евро, пишет немецкий таблоид Bild.

Посольство Греции в Берлине, поясняют авторы статьи, вручило Министерству иностранных дел ФРГ так называемую вербальную ноту, в которой греческое правительство требует от Германии начать переговоры о возмещении ущерба, который Греция понесла в ходе Второй мировой войны.

«И речь при этом идёт о 377 миллиардах евро! — возмущаются журналисты Bild. — Это требование — откровенное оскорбление Германии!»

Ни одной стране Западная Германия не возместила ущерб так щедро, как Греции, констатируют авторы статьи. Более того, согласно договорам, вопрос выплаты Греции репараций был окончательно урегулирован ещё в 1990 году, напоминают журналисты немецкого издания.

Несмотря на это, Афины всё равно выставили Берлину счёт, причём довольно длинный, недоумевают авторы материала. Греция даже требует от Германии вернуть некие «археологические сокровища», уточняют журналисты.

«Проблема заключается в следующем: в Греции до большинства жертв деньги так и не дошли. Выплаты из Германии осели в карманах греческих чиновников и политиков», — утверждают авторы статьи.

По мнению же немецкого эксперта по Греции, профессора Хайнца Рихтера, требование греческого правительства — это не что иное, как «чистейшая наглость».

Его оценка действий Афин: «Всегда, когда Греция сталкивается с политическими и финансовыми проблемами, на повестку дня выносится этот неслыханный вздор».

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