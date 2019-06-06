«Неприкрытый выпад в сторону США»: CNN о заявлении Путина на встрече с Си Цзиньпином

Столкнувшись с давлением США, Россия и Китай приступили к очередному этапу углубления и развития отношений, причём не только экономического характера, передаёт CNN. Как отмечает канал, во время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина российский лидер сделал «почти неприкрытый выпад» в сторону Вашингтона, осудив его за выход из ДРСМД.

Пекин и Москва, судя по всему, укрепляют нечто большее, чем просто экономический альянс. Как Китай, так и Россия столкнулись с давлением со стороны США, и они собираются его скомпенсировать. Фред Пляйтген следит за развитием событий в Москве. Вам слово, Фред.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Вы знаете, Майкл, что Москва уже давно ощущает давление со стороны США из-за санкций, которые сильно усложнили жизнь этой стране. Однако теперь китайцы испытывают схожие затруднения: торговая война между США и Китаем накаляется. И из-за этого обстоятельства Россия и Китай в какой-то мере оказались в одной лодке. Ни для кого не секрет, что Владимир Путин и Си Цзиньпин — давние друзья, однако именно сейчас многое указывает на то, что их дружба становится только крепче.

Два самопровозглашённых друга — российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин — открыли павильон с пандами в Московском зоопарке. Это, по их словам, очередной знак, говорящий о глубочайших отношениях между Москвой и Пекином. Ранее Владимир Путин сделал почти неприкрытый выпад в сторону общего противника — США, — осудив их за выход из ДРСМД.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: При обсуждении актуальных международных и региональных проблем констатировано, что по большинству из них взгляды России и Китая совпадают или очень близки. В подписанном нами совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху подчёркивается принципиальная позиция России и Китая о неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

Хотя Россия уже долгое время живёт под санкциями, введёнными администрацией Трампа, как из-за вмешательства в выборы 2016 года, так и из-за прочих её действий, Китай теперь также оказался в состоянии торговой войны с Вашингтоном. Страны ввели в отношении друг друга жёсткие пошлины, и никто не собирается отступать.

Тем временем Китай и Россия углубляют отношения. В первый же день визита Си Цзиньпина в Москву они подписали около 30 соглашений и контрактов. Китайский лидер считает, что российско-китайские отношения могут стать ещё лучше.

«Мы готовы к взаимодействию с Россией с целью постоянного усиления эффекта от нашего высокоуровневого сотрудничества, — заявил он. — Это необходимо для того, чтобы благодаря нашему сотрудничеству наши страны в большей мере ощутили чувство успеха, а также чтобы мы могли продвигать российско-китайскую повестку дня на международной арене».

Параллельно с укреплением экономических связей Россия и Китай также расширяют своё военное сотрудничество. В прошлом году китайские войска приняли участие в крупных учениях вместе с российскими силами. Это чёткий намёк Вашингтону, что давление США ещё больше сближает этих двух давних союзников.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Так что мы видим, как Владимир Путин и Си Цзиньпин скрепляют узы дружбы. Хотя это процесс, как мы только что видели, идёт уже давно, в следующие два дня он будет только продолжаться: оба лидера вместе отправятся в Санкт-Петербург на местный экономический форум. Майкл?

Фред, спасибо. Это был репортаж Фреда Пляйтгена.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 июня 2019 года.