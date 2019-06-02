New York Times: торговая «контратака» Китая встревожила Кремниевую долину

Пекин объявил, что принимает меры в ответ на решение США ограничить доступ китайских фирм к своим технологиям и составляет собственный список «ненадёжных организаций», пишет The New York Times. Пока подробности этой инициативы неизвестны, но, весьма вероятно, её главной целью станут американские технологические компании, считает издание.

«Когда Кремниевая долина смотрит на запад в сторону Китая, она видит многое. Более миллиарда голодных потребителей. Дешёвый источник рабочей силы. Соперника, партнёра, поставщика и риск безопасности. Сегодня к этому списку можно добавить ещё одно определение: врага, жаждущего отмщения», — пишет The New York Times.

Издание напоминает, что две недели назад власти США решили ограничить доступ китайских компаний к своим технологиям. Администрация Трампа внесла в чёрный список телекоммуникационного гиганта Huawei, который полагается на американские компоненты для всей своей продукции — от смартфонов до сетевого оборудования.

Накануне Пекин «пошёл в контратаку» и объявил, что составляет собственный список «ненадёжных организаций». Пока подробности этой китайской инициативы неизвестны, но почти наверняка её «главной целью» станут американские технологические компании, считает The New York Times.

По словам издания, некоторые фирмы Кремниевой долины находятся в более уязвимом положении, чем другие. К примеру, Facebook и Google уже заблокированы китайским правительством, поэтому эта «технологическая холодная война» может обойти стороной социальные сети и поисковые системы. С другой стороны, Apple активно вкладывается в Поднебесную, которая одновременно является для компании ведущим производителем и основным рынком для её телефонов.

Tesla строит фабрику в Шанхае, на которой планируется ежегодно выпускать 250 тыс. машин. В Пекине находится крупнейшая зарубежная исследовательская лаборатория Microsoft, и многие товары, продаваемые Amazon, изготавливаются в Китае, обращает внимание The New York Times.

Негативные последствия ухудшающихся американо-китайских отношений уже ощущают на себе небольшие компании Кремниевой долины. Так, фирма Lumentum, специализирующаяся на изготовлении сетевого оборудования, сообщила, что сделки с Huawei составляли 15% её продаж, и спрогнозировала падение выручки.

Между тем Китай также является большим и быстро растущим потребителем компьютерных чипов. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SAI) США, в 2018 году на азиатскую страну пришлось порядка 34% от продаж микросхем во всём мире, что в сумме составило $468 млрд.

Производители чипов надеются, что новый «обмен колкостями» между Китаем и США — это лишь попытка получить более выгодное положение при заключении новой торговой сделки, а не постоянное изменение в их деловых отношениях. «Мы призываем обе стороны избегать дальнейшего обострения, вернуться к переговорам и достичь долгосрочное, высококачественное и подлежащее исполнению соглашение», — заявляет директор SAI Джон Нойффер.