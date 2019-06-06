Le Figaro выяснил, почему Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии

Пять лет назад Владимир Путин был среди приглашённых на торжественные мероприятия по случаю высадки войск союзников в Нормандии, благодаря чему также удалось сформировать нормандский формат по Украине. Теперь же, когда европейские лидеры собирались в Портсмуте, Путин принимал у себя Си Цзиньпина, отмечает Le Figaro.

В английском городе Портсмуте собрались лидеры полутора десятков европейских стран, чтобы отпраздновать годовщину высадки союзников в Нормандии. Великобританию представляли Тереза Мэй и Елизавета Вторая, США — Дональд Трамп, Францию — Эммануэль Макрон, а Советский Союз — никто, пишет Le Figaro. Владимира Путина не пригласили, и автор статьи задаётся вопросом почему.



Елисейский дворец объяснил это тем, что в календаре множество праздников, и просто выбор пал не на этот день. Плюс на церемонии закрытия даже не планируется присутствие самого Макрона, да и дата не круглая.



Однако, если смотреть в корень вопроса, то ситуация «необъяснима», считает бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти. Он отмечает, что в эти же дни Путин принимает в России китайского лидера Си Цзиньпина. По его мнению, это символично: «Вместо того чтобы поехать на Запад праздновать победу над нацизмом, Путин занимается китайцами в Москве и в Санкт-Петербурге». Более того, Путин даже отметил, что и не хотел, чтобы его приглашали: «А почему меня должны везде приглашать? Я свадебный генерал что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема».



Другой эксперт Денис Песчанский считает, что дело в политических причинах: якобы Путин стремится дестабилизировать европейскую и американскую демократию. А Франция, в свою очередь, постаралась сделать акцент на собственных достижениях в победе над фашизмом.



Москва же ответила на это резко. «Вклад союзников в победу над Третьим рейхом понятен, но не следует его преувеличивать и тем более умалять при этом значение титанических усилий СССР, без которых этой победы просто не было бы», — заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Кроме того, она осудила «катастрофическое переписывание истории», когда в фильмах и статьях решающую роль в поражении Германии отводят США и их союзникам. По её словам, «высадка в Нормандии не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой войны. Он был уже предопределён в результате побед Красной армии, прежде всего, под Сталинградом, Курском».



Как отмечает историк Песчанский, отсутствие приглашения для Путина — это «оскорбление для российского и бывшего советского народа», учитывая его вклад в борьбу против фашистов, которые ко дню высадки сильно ослабили немецкие войска.



Как отмечает автор статьи, российские власти уже давно сетуют, что на Западе забывают подвиг советских граждан в борьбе против нацистов и 27 млн погибших. Так, в 1945 году 57% французов считали, что Москва больше всех вложила сил в победу. А в 2004 году таковых было всего 20%, а 58% французов, наоборот, ставили на первое место США, которые потеряли 400 тыс. человек.



В 2014 году, благодаря приезду Путина, удалось создать нормандский формат ради того, чтобы найти разрешение украинскому конфликту. «То был большой успех для французской дипломатии», — отмечает Жан де Глиниасти. А теперь, спустя пять лет, геополитическое равновесие сильно изменилось, делает вывод Le Figaro.